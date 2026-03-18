Жданова прокомментировала отношение Европы к урегулированию на Украине

ВЕНА, 18 мар - РИА Новости. Европа не готова рассматривать переговоры, как реальный способ урегулирования конфликта, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Европа не готова рассматривать переговоры, как реальный способ урегулирования конфликта. У европейских лидеров нет мужества признать ошибочность своей тупиковой линии на конфронтацию с Россией", - сказала дипломат на 1131-м заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду.
Она привела цитату министра иностранных дел Бельгии Максима Прево, который в интервью изданию Euractiv заявил, что "Россия отказывается от присутствия Европы за столом переговоров, ...разговоры о нормализации отношений посылают сигнал слабости и подрывают европейское единство, которое нам сейчас нужно как никогда".
"Европейцы, по мнению бельгийского министра, должны продолжать оказывать экономическое давление на Кремль, чтобы "создать условия для заслуживающих доверия переговоров", - пояснила Жданова.
