В Европе растет тревога из-за низкого уровня запасов газа, пишут СМИ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Европейские страны охватило беспокойство из-за низкого уровня запасов газа на фоне эскалации на Ближнем Востоке, пишет Politico.

По информации издания, чиновники и лоббисты отрасли предупредили, что если европейцы одновременно попытаются восполнить резервы газа и не смягчат правила, вырастет спрос, трейдеры воспользуются резким подъемом цен.