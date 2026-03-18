В Европе растет тревога из-за низкого уровня запасов газа, пишут СМИ
Европейские страны охватило беспокойство из-за низкого уровня запасов газа на фоне эскалации на Ближнем Востоке, пишет Politico. РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T16:49:00+03:00
Politico: в европейских странах растет тревога из-за низкого уровня запаса газов
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Европейские страны охватило беспокойство из-за низкого уровня запасов газа на фоне эскалации на Ближнем Востоке, пишет Politico.
«
"Растет тревога по поводу необычайно низкого уровня запасов газа в Европе
, поскольку война в Иране
грозит спровоцировать конфликт между странами из-за сокращающихся мировых поставок энергоносителей", — говорится в публикации.
По информации издания, чиновники и лоббисты отрасли предупредили, что если европейцы одновременно попытаются восполнить резервы газа и не смягчат правила, вырастет спрос, трейдеры воспользуются резким подъемом цен.
По словам источников газеты, некоторые правительства рассматривают возможность применить существующие исключения, позволяющие им смягчать целевые показатели по хранению газа, чтобы ограничить пространство для оптовых закупок.
При этом по меньшей мере три европейские страны считают, что ЕС
должен ввести гибкие меры, выходящие за рамки существующих ограничений, включая снижение целевого показателя по заполненности подземных хранилищ газа на 30%. Эти страны также добивались создания нового механизма для координации закупок газа, отмечает Politico.
Обострение конфликта между США
, Израилем и Ираном
привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив
— ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива
. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.