В Европе набирает популярность "топливный туризм" из-за Ирана - РИА Новости, 18.03.2026
08:49 18.03.2026
В Европе набирает популярность "топливный туризм" из-за Ирана
В Европе набирает популярность "топливный туризм" из-за Ирана - РИА Новости, 18.03.2026
В Европе набирает популярность "топливный туризм" из-за Ирана
"Топливный туризм" набирает популярность в Европе на фоне эскалации на Ближнем Востоке и растущих цен на бензин, заявил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T08:49:00+03:00
2026-03-18T08:49:00+03:00
в мире
швейцария
ближний восток
германия
швейцария
ближний восток
германия
в мире, швейцария, ближний восток, германия
В мире, Швейцария, Ближний Восток, Германия
В Европе набирает популярность "топливный туризм" из-за Ирана

Вёлфли: в Европе на фоне Ирана набирает популярность "топливный туризм"

Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 18 мар - РИА Новости. "Топливный туризм" набирает популярность в Европе на фоне эскалации на Ближнем Востоке и растущих цен на бензин, заявил РИА Новости официальный представитель крупнейшей ассоциации автомобилистов Швейцарии Touring Club Suisse Марко Вёлфли.
"С начала марта наблюдается повышенный спрос на автозаправочных станциях. Также отмечается "топливный туризм" в приграничной зоне между Швейцарией и Германией", - сказал собеседник агентства.
Так, по словам Вёлфли, на севере конфедерации, где она граничит с ФРГ, наблюдается повышенный трафик: автовладельцы из Германии, где рост цен на топливо более ощутим, едут в соседнюю Швейцарию, чтобы заправиться, при этом цены на бензин там тоже растут.
"За последние две недели наблюдался значительный рост цен на бензин и дизельное топливо. По данным радара цен на бензин TCS, средние цены на бензин (неэтилированный 95-й) выросли на 3,7% в период с 28 февраля по 9 марта. Рост цен на дизельное топливо составил 8,6%", - привел данные официальный представитель.
По мнению Вёлфли, дальнейший рост цен вполне возможен.
В среднем за литр 95-го бензина сейчас придется отдать 1,79 франка (2,28 доллара), тогда как на начало января он стоил 1.65 франка.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
