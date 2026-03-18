Да что ж это такое, просто безобразие.

Не успели затихнуть негодующие вопли после высказывания премьера Бельгии де Вевера, что Европа не может "задушить Путина экономически без поддержки Соединенных Штатов", поэтому "остается только один способ: заключить сделку", как пока еще президент Франции Макрон сообщил, что было принято решение установить прямой канал связи с Россией по вопросу мирных переговоров.

Что с ним сделал за это дома Леша Панин*, неизвестно, потому что на сцену вышел известный гольфист и менее известный президент Финляндии Стубб и заявил, что "Европа приближается к моменту, когда ей необходимо будет открыть каналы для политического диалога с Россией".

Особенно эти реверансы забавляют на фоне слухов о том, что помощник президента РФ Ушаков прямым текстом послал на все буквы "Марсельезы" французских ходоков, которые что-то там хотели от России.

Но, как мы знаем из математики второго класса, кривая гордости прямо пропорциональна чувству голода и пустоте кошелька. Видимо, в волшебном саду что-то случилось.

А случилось вот что.

Цены на газ скакнули в два-три раза по сравнению с периодом 2024-25 годов, бензин вырос на 20-30 процентов, стоимость удобрений улетела в небеса, цены на продукты ожидают скачка в полтора раза к концу года. Всего за неделю из-за подорожания нефти и газа (в том числе из России) Евросоюз переплатил минимум шесть миллиардов евро. Все как доктор прописал: цену свободы должен прочувствовать каждый, чтобы больше ценил.

Чтобы отметить это дело, в Брюсселе экстренно собрались министры энергетики стран ЕС, дабы "обсудить, как спасти экономику от последствий американо-израильской войны против Ирана". По словам еврокомиссара по энергетике Йоргенсена, "Европа находится в ценовом кризисе".

Как отмечает Reuters, "скачок цен на газ и нефть, вызванный блокированием Ормузского пролива, поставил Европу перед угрозой нового энергокризиса, с которым чиновники не знают, как справиться".

Среди обсуждаемых вариантов: сокращение налогов, государственные субсидии на энергоносители, прямые регуляционные меры вплоть до установки максимальных цен и даже усыпление священной коровы Европы — программы декарбонизации ЕС.

Пока умные люди думают, куда бежать и что хватать, глава Еврокомиссии дер Ляйен заявила, что все супер и волноваться не нужно: "Мы готовим целенаправленные краткосрочные меры". То есть потерпите пару дней, и все рассосется.

Не рассосется — эта музыка будет вечной, потому что некому менять батарейки.

Вчера издание The Telegraph в ужасе сообщило, что "Британию ждет энергетический шок длиной в годы". Оказывается, специалисты компании LCP Delta, консультирующие правительство страны по энергетической политике, пришли к выводу, что цены на электричество будут расти и в этом году, и в следующем из-за глобального сбоя в цепочках энергетических поставок — даже в случае, если Ормузский пролив откроют с оркестром прямо сию секунду. Одна из причин — огромное количество стран из Европы и Азии теперь будут буквально драться за газ и нефть, чтобы на всякий случай заполнить существующие и новые хранилища, а также все емкости в доме вплоть до ночных горшков.

И дело вовсе не в том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отверг предложения по деэскалации, переданные Тегерану посредниками, потребовав, чтобы Израиль и Соединенные Штаты сначала были "поставлены на колени".

И даже не в том, что Ормузский пролив уже никогда не будет безопасным, как вчера признал министр иностранных дел Германии Вадефуль.

Главная причина того, что нынешний энергокризис — это надолго, заключается в стандартном поведении рынков.

Вся история основных энергетических кризисов (1973-74 годов, 1979-80, 1980-81, 1990-1991, 2018-2019, 2002-2003 годов, 2011-го, 2022-го и др.) показывает, что даже после окончания свадьбы с конями цены никогда (подчеркиваем — никогда) не возвращаются к прежним значениям и даже после некоторого снижения от пиков всегда останавливаются на новом плато. После отдельных кризисов новые цены были и на 200, и на 300 процентов больше старых, но даже в самом легком варианте повышение было минимум на 40-50 процентов относительно докризисного периода.

Так вот: текущее выпадение из общего объема поставок нефти на мировой рынок почти в 2,5 раза больше, чем во время крупнейших в истории энергетических кризисов (нефтяное эмбарго 1973-1974 годов и революция в Иране 1979-1980 годов). По единодушному признанию экспертов, нынешний кризис уже однозначно войдет в историю, даже если все закончится относительно быстро. Но, скорее всего, нас ждет продолжение банкета: как утверждает мозговой центр "Чикагский совет по международным отношениям", "дела будут только ухудшаться — и для США, и для всего мира".

Насчет всего мира они, конечно, загнули. Например, сейчас цена на русскую нефть марки Urals на западном побережье Индии достигает почти 100 долларов за баррель (сравните с 59 долларами за баррель, заложенными в российском бюджете на этот год).

Поэтому не суть важно, когда Европа поскребется к нам в дверь: завтра, послезавтра или через год, потому что кризис будет долгим и захватывающим. И в любом случае им ответят, что никого нет дома. Да-да, совсем никого.