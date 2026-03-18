Евраев рассказал о масштабных дорожных проектах в Ярославской области - РИА Новости, 18.03.2026
16:56 18.03.2026
Евраев рассказал о масштабных дорожных проектах в Ярославской области
Евраев рассказал о масштабных дорожных проектах в Ярославской области
Масштабные дорожные проекты реализуются в Ярославской области, в ближайшие годы они заметно преобразят дорожную сеть региона, заявил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 18.03.2026
Евраев: в Ярославской области реализуются масштабные дорожные проекты

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Масштабные дорожные проекты реализуются в Ярославской области, в ближайшие годы они заметно преобразят дорожную сеть региона, заявил губернатор Михаил Евраев.
О ключевых инфраструктурных проектах, которые в ближайшие годы преобразят дорожную сеть региона, губернатор Михаил Евраев рассказал в ходе недавней встречи с представителями СМИ и блогерами.
"Стартовало расширение трассы М8 между Переславлем-Залесским и Ростовом Великим. Летом начнем строительство новой трассы от границ Владимирской области до Переславля-Залесского. Через несколько лет вся магистраль от Ярославля в сторону Москвы будет с двумя полосами в каждую сторону, что обеспечит безопасность всех участников дорожного движения", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, сейчас основные страшные аварии на М8 – это лобовые столкновения при обгонах, потому что люди вынуждены часами ехать за медленной техникой в одном потоке. Расширение трассы эту проблему снимет, уверен Евраев.
Параллельно начинается проектирование расширения трассы Р132 "Золотое кольцо" на участке от аэропорта Туношна до Ярославля, рассказал губернатор. Планируется за год завершить проектную документацию и выйти на непосредственные работы. В перспективе две полосы в каждую сторону появятся и дальше – в направлении Костромы, отметил глава региона.
Отдельно Евраев рассказал про строительство третьего автомобильного моста через Волгу в Ярославле. Он напомнил, что это проект 1971 года, реализации которого регион ждал более полувека.
"Первый этап на 4 миллиарда рублей уже разыгран, работы идут активно, подрядчики в графике. Главное – мы добились федерального финансирования на второй этап. Сейчас готовим финальные документы для проведения торгов на второй этап, чтобы весь мост был в работе одновременно. Плановый срок завершения – 2029 год", - сообщил губернатор.
Евраев подчеркнул, что в сложное для страны время, когда главная задача для всех – победа, правительство Ярославской области смогло сохранить и реализовать повестку развития. Он назвал крупные дорожные проекты "мощным шагом для всей области".
