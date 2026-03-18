Евраев рассказал о масштабных дорожных проектах в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Масштабные дорожные проекты реализуются в Ярославской области, в ближайшие годы они заметно преобразят дорожную сеть региона, заявил губернатор Михаил Евраев.

"Стартовало расширение трассы М8 между Переславлем-Залесским и Ростовом Великим. Летом начнем строительство новой трассы от границ Владимирской области до Переславля-Залесского. Через несколько лет вся магистраль от Ярославля в сторону Москвы будет с двумя полосами в каждую сторону, что обеспечит безопасность всех участников дорожного движения", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора, сейчас основные страшные аварии на М8 – это лобовые столкновения при обгонах, потому что люди вынуждены часами ехать за медленной техникой в одном потоке. Расширение трассы эту проблему снимет, уверен Евраев.

Параллельно начинается проектирование расширения трассы Р132 "Золотое кольцо" на участке от аэропорта Туношна до Ярославля, рассказал губернатор. Планируется за год завершить проектную документацию и выйти на непосредственные работы. В перспективе две полосы в каждую сторону появятся и дальше – в направлении Костромы, отметил глава региона.

Отдельно Евраев рассказал про строительство третьего автомобильного моста через Волгу в Ярославле. Он напомнил, что это проект 1971 года, реализации которого регион ждал более полувека.

"Первый этап на 4 миллиарда рублей уже разыгран, работы идут активно, подрядчики в графике. Главное – мы добились федерального финансирования на второй этап. Сейчас готовим финальные документы для проведения торгов на второй этап, чтобы весь мост был в работе одновременно. Плановый срок завершения – 2029 год", - сообщил губернатор.