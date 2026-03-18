Турция не отказалась от дипломатических инициатив по Ирану, заявил Эрдоган

АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Турция даже в нынешней ситуации не отказывается от дипломатических инициатив по Ирану, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган
"Наш президент заявил, что удары, нанесенные по Ирану, и последующие ответные действия Ирана против братских стран региона поставили наш регион перед беспрецедентным кризисом безопасности, и подчеркнул неприемлемость ударов по Оману. Президент Эрдоган отметил, что Турция даже в нынешней ситуации не отказывается от дипломатических инициатив, включая посредничество, добавив, что эти усилия будут продолжены", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган также заявил, что запрет правительства премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на посещение мечети Аль-Акса абсолютно неприемлем, указал на то, что Газа нужданется в гуманитарной помощи, и отметил, что деятельность Совета мира должна быть направлена на достижение урегулирования на основе сосуществования двух государств.