Эксперт объяснил слова Трампа о скором уходе Макрона
2026-03-18T10:23:00+03:00
Доцент Сидоров объяснил слова Трампа о скором уходе Макрона личной неприязнью
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о том, что французский лидер Эммануэль Макрон "очень скоро покинет свой пост", продиктованы давней личной неприязнью, заявил в беседе с РИА Новости доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Сидоров.
В среду Трамп
заявил, что Макрон
"очень скоро покинет свой пост". Очередные президентские выборы во Франции
пройдут в апреле 2027 года, действующему главе государства нельзя в них участвовать, поскольку он отработал две пятилетки подряд.
"По-моему, между Макроном и Трампом существует личная неприязнь. Она возникла еще тогда, когда во время первого срока, Трамп перхоть собирал с Макрона, тем самым в известной степени унизив французского президента, у которого, по-моему, очень большое собственное эго. Макрон в свое время, в 2019 году сказал о смерти мозга НАТО
, а в это время президентом как раз был Трамп, поэтому здесь давнишняя неприязнь: если ты мне сказал, что я уйду, то ты тоже скоро уйдешь", - сказал собеседник агентства.
Сидоров указал, что Макрон озвучил "заветную мечту европейцев": если республиканская партия проиграет на выборах в Конгресс США 3 ноября, то Трамп фактически окажется хромой уткой, но оставаться во вторых ролях - не в натуре американского президента.