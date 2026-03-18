Эксперт объяснил слова Трампа о скором уходе Макрона - РИА Новости, 18.03.2026
10:23 18.03.2026
Эксперт объяснил слова Трампа о скором уходе Макрона
Эксперт объяснил слова Трампа о скором уходе Макрона - РИА Новости, 18.03.2026
Эксперт объяснил слова Трампа о скором уходе Макрона
Заявления президента США Дональда Трампа о том, что французский лидер Эммануэль Макрон "очень скоро покинет свой пост", продиктованы давней личной неприязнью,... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T10:23:00+03:00
2026-03-18T10:23:00+03:00
в мире, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, нато
В мире, США, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, НАТО
Эксперт объяснил слова Трампа о скором уходе Макрона

Доцент Сидоров объяснил слова Трампа о скором уходе Макрона личной неприязнью

© AP Photo / Aurelien Morissard — Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о том, что французский лидер Эммануэль Макрон "очень скоро покинет свой пост", продиктованы давней личной неприязнью, заявил в беседе с РИА Новости доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Сидоров.
В среду Трамп заявил, что Макрон "очень скоро покинет свой пост". Очередные президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2027 года, действующему главе государства нельзя в них участвовать, поскольку он отработал две пятилетки подряд.
"По-моему, между Макроном и Трампом существует личная неприязнь. Она возникла еще тогда, когда во время первого срока, Трамп перхоть собирал с Макрона, тем самым в известной степени унизив французского президента, у которого, по-моему, очень большое собственное эго. Макрон в свое время, в 2019 году сказал о смерти мозга НАТО, а в это время президентом как раз был Трамп, поэтому здесь давнишняя неприязнь: если ты мне сказал, что я уйду, то ты тоже скоро уйдешь", - сказал собеседник агентства.
Сидоров указал, что Макрон озвучил "заветную мечту европейцев": если республиканская партия проиграет на выборах в Конгресс США 3 ноября, то Трамп фактически окажется хромой уткой, но оставаться во вторых ролях - не в натуре американского президента.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова Трампа о скором уходе Макрона
Вчера, 08:30
 
В миреСШАФранцияДональд ТрампЭммануэль МакронНАТО
 
 
