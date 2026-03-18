В Египте суд обвинил 12 украинцев в продаже поддельных золотых украшений
Двенадцать украинцев обвиняются в Египте в продаже поддельных золотых украшений ювелирным магазинам и частным клиентам, приговор ожидается 21 апреля
КАИР, 18 мар - РИА Новости. Двенадцать украинцев обвиняются в Египте в продаже поддельных золотых украшений ювелирным магазинам и частным клиентам, приговор ожидается 21 апреля, рассказали РИА Новости источники, знакомые с ходом расследования и посетившие заседание суда.
Согласно источникам, среди обвиняемых также есть один россиянин, он наряду с остальными фигурантами дела находится под стражей.
"Генпрокуратура
выдвинула в их адрес, а также в адрес еще двоих фигурантов различные обвинения, в том числе в мошенничестве и фальсификации товаров – сбыте поддельных золотых украшений в различных районах Каира", - сказал собеседник агентства.
По его данным, обвиняемые, большинство из которых – украинки, создали преступную группу с четким распределением ролей. В частности, они занимались продвижением товаров, бухгалтерией, продажей и даже работали в компаниях, продающих ювелирные украшения. На реализуемых украшениях была поддельная проба, анализы подтвердили, что они не соответствуют официальным характеристикам.
Другой источник сообщил, что обвиняемые были задержаны правоохранительными органами в конце декабря 2025 года. Он добавил, что приговор по этому делу может быть вынесен 21 апреля.
По информации министерства внутренних дел Египта
, органы безопасности ранее задержали международную преступную группу в составе 15 человек, 13 из которых являются иностранцами. По версии следствия, они убеждали клиентов инвестировать деньги в золото, серебро и драгоценные камни по завышенным ценам. Согласно данным МВД Египта, задержанные создали ранее компанию, офис которой находился в районе Докки в Каире
. Сообщается, что при задержании было изъято большое количество поддельных золотых и серебряных украшений.