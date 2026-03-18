https://ria.ru/20260318/eao-2081393491.html
В ЕАО приняли закон, запрещающий склонять женщин к аборту
В ЕАО приняли закон, запрещающий склонять женщин к аборту - РИА Новости, 18.03.2026
В ЕАО приняли закон, запрещающий склонять женщин к аборту
Закон, запрещающий склонять женщин к искусственному прерыванию беременности, приняли в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T12:08:00+03:00
2026-03-18T12:08:00+03:00
2026-03-18T12:08:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927559162_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_ad4a84145bf9278f34435e95bb1b706e.jpg
https://ria.ru/20260315/rpts-2080775937.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927559162_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_40c31e4d78ab3e80e84cb80e38415b99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
В ЕАО приняли закон, запрещающий склонять женщин к аборту
РИА Новости: в ЕАО приняли закон о запрете склонения к абортам
ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Закон, запрещающий склонять женщин к искусственному прерыванию беременности, приняли в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщил РИА Новости источник в законодательном собрании региона.
Новый закон запрещает склонять женщин к аборту на территории региона. Под склонением, согласно законопроекту, понимаются уговоры, просьбы, подкуп и обман. Информирование врачом или родителем (если беременная младше 18 лет) о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности склонением к аборту считаться не будет. Ранее закон был принят в первых двух чтениях.
"Приняли. Сегодня (18 марта – ред.) в третьем чтении приняли в окончательной редакции", – сообщил собеседник агентства.
В пояснительной записке к законопроекту, размещённой на сайте Законодательного собрания ЕАО, отмечается, что закон вступит в силу 1 июня 2026 года.