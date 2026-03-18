В ЕАО приняли закон, запрещающий склонять женщин к аборту

Новый закон запрещает склонять женщин к аборту на территории региона. Под склонением, согласно законопроекту, понимаются уговоры, просьбы, подкуп и обман. Информирование врачом или родителем (если беременная младше 18 лет) о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности склонением к аборту считаться не будет. Ранее закон был принят в первых двух чтениях.