Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/duma-2081385502.html
В Госдуме поддержали распространение страхования на электронные кошельки
Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о распространении системы страхования вкладов в банках на... РИА Новости, 18.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_88:0:3144:1719_1920x0_80_0_0_7520b9a26aca92d78ab9965225c59e61.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_c7b9667d872ba270ccae554cfad48715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard
Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о распространении системы страхования вкладов в банках на электронные денежные средства (ЭДС). На рассмотрение Думы его планируется вынести 24 марта.
Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым. Согласно пояснительной записке, он разработан с целью "включения электронных денежных средств клиентов банков в периметр страховой защиты системы обязательного страхования вкладов в банках" РФ.
Госдума России - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Вчера, 10:53
В настоящее время в случае отзыва у банка лицензии базовый размер страхового возмещения гражданам-вкладчикам составляет 1,4 миллиона рублей. Однако деньги на электронных кошельках этой защиты не имеют.
Законопроект устраняет этот пробел, распространяя на ЭДС гарантии системы страхования вкладов по тем же принципам, что действуют для вкладов и банковских счетов. Но для этого владелец электронного кошелька должен пройти идентификацию (полную или упрощенную). На анонимные электронные кошельки страховая защита распространяться не будет.
Одновременно предусматривается, что требования физических лиц по договорам перевода ЭДС будут удовлетворяться в первую очередь. А требования, связанные с предпринимательской деятельностью, "будут удовлетворяться в составе третьей очереди, по действующей логике регулирования", пояснил в своем Telegram-канале Аксаков.
Цифровизация финансовых услуг требует равной защиты сбережений граждан, независимо от формы денег: если средства находятся в банковской системе, они должны быть защищены по одинаковым правилам, считает он.
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
17 марта, 14:54
Правительство РФ поддерживает законопроект. Оно полагает, что распространение страховой защиты на ЭДС "не приведет к заметному росту нагрузки на фонд обязательного страхования вкладов и не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований".
Аналогичной точки зрения придерживается и Банк России. "Сейчас, по оценке, 37 миллиардов средств (рублей – ред.) находится в режиме ЭДС. … Это примерно 0,1% потенциальной страховой ответственности АСВ", - сообщил на заседании комитета заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.
Госдума - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
17 марта, 01:49
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала