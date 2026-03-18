В Госдуме поддержали распространение страхования на электронные кошельки

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о распространении системы страхования вкладов в банках на электронные денежные средства (ЭДС). На рассмотрение Думы его планируется вынести 24 марта.

Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым . Согласно пояснительной записке, он разработан с целью "включения электронных денежных средств клиентов банков в периметр страховой защиты системы обязательного страхования вкладов в банках" РФ

В настоящее время в случае отзыва у банка лицензии базовый размер страхового возмещения гражданам-вкладчикам составляет 1,4 миллиона рублей. Однако деньги на электронных кошельках этой защиты не имеют.

Законопроект устраняет этот пробел, распространяя на ЭДС гарантии системы страхования вкладов по тем же принципам, что действуют для вкладов и банковских счетов. Но для этого владелец электронного кошелька должен пройти идентификацию (полную или упрощенную). На анонимные электронные кошельки страховая защита распространяться не будет.

Одновременно предусматривается, что требования физических лиц по договорам перевода ЭДС будут удовлетворяться в первую очередь. А требования, связанные с предпринимательской деятельностью, "будут удовлетворяться в составе третьей очереди, по действующей логике регулирования", пояснил в своем Telegram-канале Аксаков.

Цифровизация финансовых услуг требует равной защиты сбережений граждан, независимо от формы денег: если средства находятся в банковской системе, они должны быть защищены по одинаковым правилам, считает он.

Правительство РФ поддерживает законопроект. Оно полагает, что распространение страховой защиты на ЭДС "не приведет к заметному росту нагрузки на фонд обязательного страхования вкладов и не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований".