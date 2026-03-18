Туристка рассказала, почему три дня не могла выйти из отеля в Дубае
01:52 18.03.2026 (обновлено: 05:56 18.03.2026)
Туристка рассказала, почему три дня не могла выйти из отеля в Дубае
Туристка рассказала, почему три дня не могла выйти из отеля в Дубае

Вид на Дубай. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 мар — РИА Новости. Туристка из России Лилия рассказала РИА Новости, что из-за отмены рейса в Дубае на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке трое суток просидела в гостинице "на чемоданах", практически не имея возможности покинуть номер.
"Мы просидели трое суток в гостинице из-за отмены нашего рейса из Дубая, практически не имея возможности покинуть номер. Потому что нам сказали сидеть и ждать, потому что позвонить могут в любой момент, чтобы выезжать в аэропорт DXB (Международный аэропорт Дубая. — Прим. ред.)", — рассказала Лилия.
По ее словам, их соседи также "сидели на чемоданах" в номерах.
"Между собой переписывались, кого-то вывозили даже ночью, поэтому мы практически не спали эти дни, не говоря уже о том, чтобы просто выйти из отеля. Так там и просидели. Хорошо, что мы улетели через три дня. Некоторые наши туристы, насколько я знаю, провели в нашем отеле больше недели в ожидании рейса", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что сам отдых в Дубае был замечательный, но больше туда не планирует летать.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации, а судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось.
