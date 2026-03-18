Член правительства Забайкалья подал в отставку после смертельного ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 18 мар - РИА Новости. Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров объявил о своей отставке из-за ДТП с его участием, в котором погибла женщина.

Авария произошла 21 июля 2025 года на федеральной трассе "Байкал" между селами Аблатуйский Бор и Доронинское: Мercedes-Benz выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Fielder. В больнице скончалась пассажирка Toyota - женщина 1978 года рождения. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. В декабре 2025 года дело передали в суд.