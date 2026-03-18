Член правительства Забайкалья подал в отставку после смертельного ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 18 мар - РИА Новости. Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров объявил о своей отставке из-за ДТП с его участием, в котором погибла женщина.
Авария произошла 21 июля 2025 года на федеральной трассе "Байкал" между селами Аблатуйский Бор и Доронинское: Мercedes-Benz выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Fielder. В больнице скончалась пассажирка Toyota - женщина 1978 года рождения. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. В декабре 2025 года дело передали в суд.
"Принял решение об увольнении. Соответствующее заявление подписал губернатор...19 марта последний рабочий день", - написал Гончаров в своем Telegram-канале.
Он также пояснил свое решение.
"Не хотелось бы, чтобы негативный фон в связи с этим уголовным делом распространялся на правительство Забайкальского края и на губернатора. Поэтому принял такое решение... Продолжу работу в интересах Забайкальского края", - сообщил Гончаров.