Экс-главу курской Корпорации развития доставили на допрос по делу о взятках

КУРСК, 18 мар - РИА Новости. Приговоренный к девяти годам колонии общего режима за хищения при строительстве фортификаций бывший генеральный директор корпорации развития Курской области Владимир Лукин доставлен в Ленинский суд Курска, где рассматривается уголовное дело о взятках в отношении экс-замгубернатора Курской области Алексея Дедова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Двадцатого февраля суд приговорил бывшего главу "Корпорации развития Курской области" Владимира Лукина к девяти годам колонии общего режима за хищения при строительстве фортификаций в курском приграничье. Его бывший заместитель Дмитрий Спиридонов был приговорен к семи годам, еще один экс-заместитель Игорь Грабин - к восьми годам, а подрядчик, строивший фортификации, Андрей Воловиков - к 8,5 годам.