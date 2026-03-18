Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу курской Корпорации развития доставили на допрос по делу о взятках - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 18.03.2026 (обновлено: 15:11 18.03.2026)
https://ria.ru/20260318/dopros-2081449236.html
Экс-главу курской Корпорации развития доставили на допрос по делу о взятках
Приговоренный к девяти годам колонии общего режима за хищения при строительстве фортификаций бывший генеральный директор корпорации развития Курской области... РИА Новости, 18.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_0:96:2784:1662_1920x0_80_0_0_b8190601beeae55263de603f74b09f88.jpg
https://ria.ru/20260310/dolg-2079600191.html
россия
курская область
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_221:0:2564:1757_1920x0_80_0_0_a8ebd38de71deee4987159c771144aaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 18 мар - РИА Новости. Приговоренный к девяти годам колонии общего режима за хищения при строительстве фортификаций бывший генеральный директор корпорации развития Курской области Владимир Лукин доставлен в Ленинский суд Курска, где рассматривается уголовное дело о взятках в отношении экс-замгубернатора Курской области Алексея Дедова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Одиннадцатого марта в Ленинском суде города Курска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Дедова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). В среду на допрос в суд привезли бывшего гендиректора корпорации развития Курской области Владимира Лукина.
Двадцатого февраля суд приговорил бывшего главу "Корпорации развития Курской области" Владимира Лукина к девяти годам колонии общего режима за хищения при строительстве фортификаций в курском приграничье. Его бывший заместитель Дмитрий Спиридонов был приговорен к семи годам, еще один экс-заместитель Игорь Грабин - к восьми годам, а подрядчик, строивший фортификации, Андрей Воловиков - к 8,5 годам.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала