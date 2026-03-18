Почти 20 тысяч доноров сдали кровь в Московской области - РИА Новости, 18.03.2026
12:04 18.03.2026
Почти 20 тысяч доноров сдали кровь в Московской области
Почти 20 тысяч доноров сдали кровь в Московской области - РИА Новости, 18.03.2026
Почти 20 тысяч доноров сдали кровь в Московской области
Почти 20 тысяч человек сдали кровь и ее компоненты в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T12:04:00+03:00
2026-03-18T12:04:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
донорство
кровь
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Донорство, Кровь
Почти 20 тысяч доноров сдали кровь в Московской области

Почти 20 тысяч доноров сдали кровь в Подмосковье с начала 2026 года

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Почти 20 тысяч человек сдали кровь и ее компоненты в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Стать донором может любой житель региона старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Сдать кровь можно в Московском областном центре крови или его филиалах, отделениях переливания крови в медучреждениях. Кроме того, в Подмосковье регулярно проводятся выездные донорские акции.
"В Подмосковье проживает огромное количество добрых и неравнодушных людей, стремящихся оказать помощь тем, кто попал в беду. С начала года кровь и ее компоненты в Московской области сдали почти 20 тысяч человек, из них более 2,2 тысячи стали донорами впервые", — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00. Предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется.
Терапевтический корпус Раменской больницы откроется в конце марта - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Терапевтический корпус Раменской больницы откроется в конце марта
16 марта, 18:41
 
