Почти 20 тысяч доноров сдали кровь в Московской области

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Почти 20 тысяч человек сдали кровь и ее компоненты в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Стать донором может любой житель региона старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Сдать кровь можно в Московском областном центре крови или его филиалах, отделениях переливания крови в медучреждениях. Кроме того, в Подмосковье регулярно проводятся выездные донорские акции.

"В Подмосковье проживает огромное количество добрых и неравнодушных людей, стремящихся оказать помощь тем, кто попал в беду. С начала года кровь и ее компоненты в Московской области сдали почти 20 тысяч человек, из них более 2,2 тысячи стали донорами впервые", — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.