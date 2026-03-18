Цифровой консультант "Добробот" помог почти 30 тысяч раз в Подмосковье
2026-03-18T17:57:00+03:00
Цифровой "Добробот" помог решить более 28,5 тысячи вопросов жителей Подмосковья
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Цифровой консультант "Добробот" оказал помощь жителям Подмосковья более 28,5 тысячи раз за 7,5 месяца своей работы, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Проект был внедрен министерством госуправления, информационных технологий и связи региона в сотрудничестве с министерством имущественных отношений Подмосковья.
Консультант "Добробот" является автоматизированным сервисом, который помогает физическим лицам и представителям организаций решать вопросы, касающиеся земель и имущества.
"Благодаря работе "Добробота" жители региона быстро и легко находят нужную услугу среди огромного количества предложений. Онлайн-помощник заметно улучшает работу исполнительных органов власти и ускоряет процессы оформления документов, создавая комфортную среду для всех желающих решить вопросы, связанные с недвижимостью", — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил важность сервиса при проведении операций с недвижимостью, включая покупку земли, аренду, изменение категории назначения земельных участков и получение необходимой документации.
Так, среди наиболее востребованных услуг в "Доброботе" выделяются: предоставление земельных участков без проведения торгов – обратились 2 835 раз; подготовка технического плана – 1 232; предварительное согласование предоставления земельных участков – 1 040; бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям – 909.