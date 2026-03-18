Похищенная в Смоленске девочка ничего не рассказала следователям - РИА Новости, 18.03.2026
17:44 18.03.2026
Похищенная в Смоленске девочка ничего не рассказала следователям
Похищенная в Смоленске девочка ничего не рассказала следователям - РИА Новости, 18.03.2026
Похищенная в Смоленске девочка ничего не рассказала следователям
Найденная почти месяц назад после похищения в Смоленске девятилетняя девочка, несмотря на работу с психологами, так и не рассказала следователям подробности... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T17:44:00+03:00
2026-03-18T17:44:00+03:00
смоленск
россия
происшествия, смоленск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Похищенная в Смоленске девочка ничего не рассказала следователям

Похищенная в Смоленске девочка спустя месяц ничего не рассказала следователям

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Найденная почти месяц назад после похищения в Смоленске девятилетняя девочка, несмотря на работу с психологами, так и не рассказала следователям подробности происшествия, рассказали РИА Новости в силовых структурах региона.
Ранее в силовых структурах информировали РИА Новости, что после обнаружения девочки в квартире похитителя она не рассказывала следователям детали произошедшего, и с ней работали психологи.
"К сожалению, она так ничего и не рассказала", - сказал собеседник агентства, добавив, что работа с психологами продолжается.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск 24 февраля и не вернулась, собака пришла домой одна. Были развернуты масштабные поиски. Вечером 26 февраля СК РФ и МВД сообщили, что девочка найдена живой в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения. Позже задержали и его сожительницу. Оба обвинялись в похищении несовершеннолетней и были отправлены под арест на два месяца.
В среду стало известно, что обвиняемый в похищении совершил суицид в СИЗО. В силовых структурах региона рассказали РИА Новости, что мужчина оставил предсмертную записку, в которой просил никого не винить, а до этого он признался в похищении девочки, но мотива так и не назвал.
