Похищенная в Смоленске девочка ничего не рассказала следователям

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Найденная почти месяц назад после похищения в Смоленске девятилетняя девочка, несмотря на работу с психологами, так и не рассказала следователям подробности происшествия, рассказали РИА Новости в силовых структурах региона.

"К сожалению, она так ничего и не рассказала", - сказал собеседник агентства, добавив, что работа с психологами продолжается.

Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск 24 февраля и не вернулась, собака пришла домой одна. Были развернуты масштабные поиски. Вечером 26 февраля СК РФ и МВД сообщили, что девочка найдена живой в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения. Позже задержали и его сожительницу. Оба обвинялись в похищении несовершеннолетней и были отправлены под арест на два месяца.