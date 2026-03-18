https://ria.ru/20260318/devochka-2081508182.html
Похищенная в Смоленске девочка ничего не рассказала следователям
2026-03-18T17:44:00+03:00
происшествия
смоленск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474154_0:101:3280:1946_1920x0_80_0_0_b1057b4a822fcd0ecac3cfb9dcf46f5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474154_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_b09c07a7415bb5c95eafc539eb2debab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Похищенная в Смоленске девочка спустя месяц ничего не рассказала следователям
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Найденная почти месяц назад после похищения в Смоленске девятилетняя девочка, несмотря на работу с психологами, так и не рассказала следователям подробности происшествия, рассказали РИА Новости в силовых структурах региона.
Ранее в силовых структурах информировали РИА Новости, что после обнаружения девочки в квартире похитителя она не рассказывала следователям детали произошедшего, и с ней работали психологи.
"К сожалению, она так ничего и не рассказала", - сказал собеседник агентства, добавив, что работа с психологами продолжается.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск 24 февраля и не вернулась, собака пришла домой одна. Были развернуты масштабные поиски. Вечером 26 февраля СК РФ
и МВД сообщили, что девочка найдена живой в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения. Позже задержали и его сожительницу. Оба обвинялись в похищении несовершеннолетней и были отправлены под арест на два месяца.
В среду стало известно, что обвиняемый в похищении совершил суицид в СИЗО. В силовых структурах региона рассказали РИА Новости, что мужчина оставил предсмертную записку, в которой просил никого не винить, а до этого он признался в похищении девочки, но мотива так и не назвал.