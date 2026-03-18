Экстрадиция Бутягина на Украину создаст угрозу его жизни, заявили в СПЧ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Решение суда Варшавы об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину создает серьезную угрозу для его жизни и безопасности, сообщил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.
В среду Окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину. Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем, сообщил, что защита археолога обжалует решение о его экстрадиции.
"То, что польское правосудие собирается передать Бутягина в руки Украины, создает серьезные угрозы для его жизни и безопасности. Никакого права, законности на Украине нет, страна запятнала себя массовыми военными преступлениями, уничтожением гражданского населения, разрушением мирных объектов, преследованием инакомыслящих. Поэтому перспектива весьма тревожная", - сказал Брод.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.