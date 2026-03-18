Польский суд принял решение об экстрадиции Бутягина на Украину

ВАРШАВА, 18 мар — РИА Новости. Окружной суд Варшавы решил экстрадировать археолога Александра Бутягина на Украину, сообщил РИА Новости адвокат Адам Доманьский.
"Суд огласил постановление, в котором говорится о допустимости экстрадиции Александра Бутягина на Украину", — рассказал юрист.
Защита россиянина обжалует это решение. МИД России подчеркнул, что оно не имеет правовых оснований, это политически мотивированные действия. Сам ученый заявил, что его не удивила позиция польского суда.
Бутягин — заведующий сектором отдела античного мира Эрмитажа, секретарь археологической комиссии музея. Его задержали в декабре в Польше по запросу Украины, обвинив в незаконных археологических поисках в Крыму.
Ученый предупреждал польский суд, что выдача Киеву создаст угрозу для его жизни и здоровья. Он отверг претензии Украины, отметив, что действовал на основании разрешения российских властей. Бутягин отрицает уничтожение культурных ценностей.
Специалисту принадлежит множество научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры на берегу Керченского пролива.
