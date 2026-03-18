Суд огласит решение по экстрадиции Бутягина на Украину в среду
Польский суд в среду огласит решение о допустимости экстрадиции российского археолога Бутягина на Украину, сообщил журналистам его адвокат Адам Доманьский. РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T13:31:00+03:00
ВАРШАВА, 18 мар – РИА Новости. Польский суд в среду огласит решение о допустимости экстрадиции российского археолога Бутягина на Украину, сообщил журналистам его адвокат Адам Доманьский.
"Сегодня суд продолжил рассмотрение экстрадиционного дела. Прокурор и адвокат представили свои позиции. В настоящее время суд удалился для подготовки решения. Он будет оглашено после 12.00 (14.00 мск)", - сказал защитник.
Доманьский уточнил, что аргументы защиты в пользу отказа заключались в "угрозе жизни здоровью" Бутягина в случае его выдачи Украине
. По его словам, сам Бутягин "продолжает настаивать на том, что действовал на основании разрешения соответствующих властей России
, полностью отрицает какое-либо уничтожение культурных ценностей".
Адвокат также заявил, что на случай, если суд примет решение о допустимости экстрадиции ученого на Украину, защита имеет право обжаловать данное решение и непременно им воспользуется.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше
по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму
. Изначально окружной суд Варшавы
арестовал его на 30 дней. Позже тот же суд продлил арест до 4 марта.