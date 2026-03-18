Археолог Бутягин рассказал об ожиданиях от суда по вопросу экстрадиции

https://ria.ru/20260318/butyagin-2081399626.html
Российский археолог Александр Бутягин, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что не ожидает "ничего хорошего" от суда по вопросу экстрадиции на Украину.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb177be00f5225273132d9027529db72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_072e9bf424ca7aa4b4ff0ab8db6a1668.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Польша, Украина, Варшава, Александр Бутягин
РИА Новости: Бутягин не ожидает от суда по экстрадиции ничего хорошего
ВАРШАВА, 18 мар – РИА Новости. Российский археолог Александр Бутягин, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что не ожидает "ничего хорошего" от суда по вопросу экстрадиции на Украину.
В среду Бутягина
доставили в Окружной суд Варшавы
на рассмотрение дела о его экстрадиции на Украину
.
Во время конвоирования в зал заседания отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о том, чего он ожидает от суда, Бутягин ответил: "Ничего хорошего".
В настоящее время в Окружном суде Варшавы начинается заседание, где рассматривается запрос Украины по экстрадиции Бутягина.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше
по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму
. Окружной суд Варшавы арестовал его на 30 дней. Позже тот же суд продлил арест до 4 марта.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.