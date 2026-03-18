12:25 18.03.2026 (обновлено: 12:56 18.03.2026)
Археолог Бутягин рассказал об ожиданиях от суда по вопросу экстрадиции
Российский археолог Александр Бутягин, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что не ожидает "ничего хорошего" от суда по вопросу экстрадиции на Украину. РИА Новости, 18.03.2026
ВАРШАВА, 18 мар – РИА Новости. Российский археолог Александр Бутягин, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что не ожидает "ничего хорошего" от суда по вопросу экстрадиции на Украину.
В среду Бутягина доставили в Окружной суд Варшавы на рассмотрение дела о его экстрадиции на Украину.
Во время конвоирования в зал заседания отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о том, чего он ожидает от суда, Бутягин ответил: "Ничего хорошего".
В настоящее время в Окружном суде Варшавы начинается заседание, где рассматривается запрос Украины по экстрадиции Бутягина.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. Окружной суд Варшавы арестовал его на 30 дней. Позже тот же суд продлил арест до 4 марта.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.
Адвокат рассказал о состоянии арестованного в Польше археолога Бутягина
3 марта, 11:16
 
