Археолог Бутягин рассказал об ожиданиях от суда по вопросу экстрадиции

ВАРШАВА, 18 мар – РИА Новости. Российский археолог Александр Бутягин, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что не ожидает "ничего хорошего" от суда по вопросу экстрадиции на Украину.

В среду Бутягина доставили в Окружной суд Варшавы на рассмотрение дела о его экстрадиции на Украину

Во время конвоирования в зал заседания отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о том, чего он ожидает от суда, Бутягин ответил: "Ничего хорошего".

В настоящее время в Окружном суде Варшавы начинается заседание, где рассматривается запрос Украины по экстрадиции Бутягина.

Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму . Окружной суд Варшавы арестовал его на 30 дней. Позже тот же суд продлил арест до 4 марта.