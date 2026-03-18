Бутягина доставили в суд Варшавы на рассмотрение дела об экстрадиции
Бутягина доставили в суд Варшавы на рассмотрение дела об экстрадиции - РИА Новости, 18.03.2026
Бутягина доставили в суд Варшавы на рассмотрение дела об экстрадиции
Российского археолога Александра Бутягина доставили в Окружной суд Варшавы, который рассмотрит дело о его экстрадиции на Украину, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T12:22:00+03:00
2026-03-18T12:22:00+03:00
2026-03-18T12:31:00+03:00
варшава
в мире
польша
украина
александр бутягин
варшава
польша
украина
варшава, в мире, польша, украина, александр бутягин
Варшава, В мире, Польша, Украина, Александр Бутягин
Бутягина доставили в суд Варшавы на рассмотрение дела об экстрадиции
РИА Новости: Бутягина доставили в суд Польши на рассмотрение дела об экстрадиции
ВАРШАВА, 18 мар - РИА Новости. Российского археолога Александра Бутягина доставили в Окружной суд Варшавы, который рассмотрит дело о его экстрадиции на Украину, передает корреспондент РИА Новости.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше
по запросу Украины
за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму
. Окружной суд Варшавы
арестовал его на 30 дней. Позже тот же суд продлил арест до 4 марта.
Заседание суда проходит в закрытом режиме. Пресса на него не допущена.
Это второе заседание по делу об экстрадиции Бутягина
. Первое состоялось два месяца назад - 17 января. На нем защита россиянина подала ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского, аргументируя это его предвзятостью. Суд данное ходатайство отклонил, но не назначил дату продолжения процесса. При этом дело об отводе судьи рассматривалось без участия адвоката.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.