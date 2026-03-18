Сийярто обвинил Брюссель, Киев и Берлин в планах нефтяной блокады Венгрии

БУДАПЕШТ, 18 мар — РИА Новости. ЕС, ФРГ и Украина подготовили план энергоблокады Венгрии с целью смены власти в стране, заявил глава МИД Петер Сийярто.
"Брюссель, Берлин и Киев совместно разработали нефтяную блокаду против Венгрии, это было согласовано в Мюнхене, партия "Тиса" была проинформирована об этом, и их очевидная цель — создать в Венгрии энергетический кризис, цену на бензин в тысячу форинтов, чтобы помочь партии "Тиса", — рассказал он в эфире программы "Час правды".
По его словам, нефтепровод "Дружба" в порядке, его можно было бы перезапустить в любой день. Блокада продолжается из-за политического решения Украины, которая желает победы партии "Тиса" на парламентских выборах в Венгрии в апреле.
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по этому трубопроводу, ссылаясь на повреждения. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать главе правительства Виктору Орбану встречей с боевиками ВСУ.
Сам венгерский премьер отмечал, что позиция Будапешта остается неизменной: если Украина хочет получить деньги из Брюсселя, она должна восстановить поставки нефти.