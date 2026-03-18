Кассация оставила в силе отказ аннулировать бренд Hugo Boss в России

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП), как и первая инстанция этого суда, отказал гонконгской компании Multigoods Production Limited, просившей прекратить правовую охрану в России международного товарного знака Hugo Boss, принадлежащего немецкой компании Hugo Boss AG, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Австралии, Израиле, Швейцарии и Этот международный бренд был зарегистрирован в 2014 году, правовая охрана, помимо России , предоставлена ему в Евросоюзе, США Японии , Корее, Сингапуре Китае и действует сейчас до 2034 года.

Регистрация товарного знака распространяется на три класса товаров, включая, например, очки, солнцезащитные очки, письменные принадлежности, ручки, блокноты, косметические и туалетные принадлежности и принадлежности для ванной комнаты, посуду, графины для вина и другое. По мнению Multigoods Production, ответчик свой бренд в России не использует.

Свой интерес истец объяснил тем, что у него есть договоры с рядом российских компаний, по которым они обязались обеспечить регистрацию собственного обозначения Hugo Boss в качестве товарного знака, а он - организовать производство товаров под этим обозначением и подготовить дополнительные каналы сбыта продукции.

Первая инстанция СИПа в ноябре отклонила иск. Суд указал, что "заинтересованность (истца - ред.) является абстрактной (мнимой)", его доводы "свидетельствуют о наличии у него намерения воспользоваться широкой известностью спорного товарного знака ответчика". "Такая заинтересованность, по сути, является злонамеренной", - отметил суд.

Всего Multigoods Production с мая по ноябрь 2024 года подала в Суд по интеллектуальным правам 20 исков к известным иностранным компаниям. От части разбирательств истец потом отказался. Кроме того, ему вернули один из двух исков к Hugo Boss, иски к британской Jaguar Land Rover Limited и японским Funai Electric Co и JT Trading Corporation Ltd.