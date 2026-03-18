Кассация оставила в силе отказ аннулировать бренд Hugo Boss в России

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП), как и первая инстанция этого суда, отказал гонконгской компании Multigoods Production Limited, просившей прекратить правовую охрану в России международного товарного знака Hugo Boss, принадлежащего немецкой компании Hugo Boss AG, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Регистрация товарного знака распространяется на три класса товаров, включая, например, очки, солнцезащитные очки, письменные принадлежности, ручки, блокноты, косметические и туалетные принадлежности и принадлежности для ванной комнаты, посуду, графины для вина и другое. По мнению Multigoods Production, ответчик свой бренд в России не использует.
Свой интерес истец объяснил тем, что у него есть договоры с рядом российских компаний, по которым они обязались обеспечить регистрацию собственного обозначения Hugo Boss в качестве товарного знака, а он - организовать производство товаров под этим обозначением и подготовить дополнительные каналы сбыта продукции.
Первая инстанция СИПа в ноябре отклонила иск. Суд указал, что "заинтересованность (истца - ред.) является абстрактной (мнимой)", его доводы "свидетельствуют о наличии у него намерения воспользоваться широкой известностью спорного товарного знака ответчика". "Такая заинтересованность, по сути, является злонамеренной", - отметил суд.
Всего Multigoods Production с мая по ноябрь 2024 года подала в Суд по интеллектуальным правам 20 исков к известным иностранным компаниям. От части разбирательств истец потом отказался. Кроме того, ему вернули один из двух исков к Hugo Boss, иски к британской Jaguar Land Rover Limited и японским Funai Electric Co и JT Trading Corporation Ltd.
В то же время суд по иску Multigoods Production аннулировал семь товарных знаков со словесным элементом Amazon люксембургской Amazon Europe Core, структуры крупнейшего американского интернет-ритейлера, которые были зарегистрированы в России с 2010 по 2019 год для огромного количества товаров и услуг. Также был аннулирован бренд финской Nokia Solutions and Networks и частично аннулированы бренды Bershka и "Бершка" испанской Inditex и бренды Victoria's Secret американского производителя нижнего белья и косметики.