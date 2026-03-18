Бойцы "Севера" в марте уничтожили 55 станций Starlink в Харьковской области

ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Север" уничтожили с начала марта 55 станций Starlink и 69 антенн связи ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости в начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".

"Всего с начала месяца было уничтожено 55 станций Starlink и 69 антенн связи расчётами беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в Харьковской области", - рассказал "Карта".