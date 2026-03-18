Журналисту Боке ничего не будет угрожать в России, заявил Песков

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Французский журналист Адриан Боке является гражданином РФ, здесь ему ничего не будет угрожать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что ему неизвестно, было ли отдельное обращение французского журналиста за помощью к главе государства.