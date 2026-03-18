Бензин в США продолжает дорожать на фоне конфликта с Ираном - РИА Новости, 18.03.2026
15:45 18.03.2026 (обновлено: 15:46 18.03.2026)
Бензин в США продолжает дорожать на фоне конфликта с Ираном
Бензин в США продолжает дорожать на фоне конфликта с Ираном
Стоимость бензина в США продолжает расти на фоне перебоев поставок из-за конфликта США и Израиля с Ираном, свидетельствуют данные Американской автомобильной...
Бензин в США продолжает дорожать на фоне конфликта с Ираном

ААА: цена бензина в США продолжает расти на фоне перебоев поставок топлива

ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Стоимость бензина в США продолжает расти на фоне перебоев поставок из-за конфликта США и Израиля с Ираном, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации.
В среднем по стране стоимость галлона (около 3,8 литра) самого популярного бензина марки Regular (аналог российского АИ-92) по состоянию на среду достигла 3,842 доллара, что почти на доллар выше показателя месячной давности (2,923 доллара).
Выше всего цена на топливо на западном побережье страны. В штате Калифорния, например, средняя цена достигла 5,561 доллара, что на 0,975 доллара больше, чем месяц назад.
Другие западные штаты - Вашингтон, Невада, Орегон, Аризона, Колорадо и Нью-Мексико - тоже попадают в список штатов с самыми высокими ценами. Они там варьируются от 3,788 до 5,060 доллара за галлон.
При этом на восточном побережье одни из самых высоких цен на бензин наблюдаются в столичном регионе - округе Колумбия. Как передает корреспондент РИА Новости, в пригороде столицы США Вашингтона, цена на бензин марки Regular составляет 4,19 доллара. Стоимость других марок также установилась на уровне выше 4 долларов.
Власти США обещали начать на этой неделе поставки на рынок 172 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва.
Рост цен на бензин наблюдается на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
