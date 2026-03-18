Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Александровки в ДНР
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Александровки в ДНР - РИА Новости, 18.03.2026
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Александровки в ДНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением населенного пункта Александровка Донецкой Народной Республики, поздравительная... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T14:02:00+03:00
2026-03-18T14:02:00+03:00
2026-03-18T14:02:00+03:00
россия
александровка (азовский район)
донецкая народная республика
безопасность, россия, александровка (азовский район), донецкая народная республика, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Александровка (Азовский район), Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Александровки в ДНР
Белоусов поздравил российских военных с освобождением Александровки в ДНР
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением населенного пункта Александровка Донецкой Народной Республики, поздравительная телеграмма министра опубликована в канале ведомства в Max
В Минобороны РФ в среду сообщили, что подразделения российской группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Александровка
в ДНР
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов
поздравил командование и личный состав 283 мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Александровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Глава военного ведомства отметил уверенное продвижение военнослужащих полка, которые своей стойкостью и упорством приближают победу, добавили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, ведут освободительные бои. В результате профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство. Следуя боевым традициям, вы, не жалея жизни, отстаиваете интересы нашей Родины, и память о ваших ратных подвигах останется в веках", - говорится в поздравительной телеграмме.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей нашего государства.