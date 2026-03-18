Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Александровки в ДНР

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением населенного пункта Александровка Донецкой Народной Республики, поздравительная телеграмма министра опубликована в канале ведомства в

ДНР. В Минобороны РФ в среду сообщили, что подразделения российской группировки войск "Запад" освободили населённый пункт Александровка

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 283 мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Александровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Глава военного ведомства отметил уверенное продвижение военнослужащих полка, которые своей стойкостью и упорством приближают победу, добавили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, ведут освободительные бои. В результате профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство. Следуя боевым традициям, вы, не жалея жизни, отстаиваете интересы нашей Родины, и память о ваших ратных подвигах останется в веках", - говорится в поздравительной телеграмме.