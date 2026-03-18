Запад наращивает военную инфраструктуру на границах Белоруссии, заявил МИД - РИА Новости, 18.03.2026
14:45 18.03.2026
Запад наращивает военную инфраструктуру на границах Белоруссии, заявил МИД
Запад наращивает военную инфраструктуру на границах Белоруссии, заявил МИД - РИА Новости, 18.03.2026
Запад наращивает военную инфраструктуру на границах Белоруссии, заявил МИД
Западные страны быстрыми темами наращивают военную инфраструктуру на границах Белоруссии, заявил белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков на открытии РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T14:45:00+03:00
2026-03-18T14:45:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
литва
максим рыженков
https://ria.ru/20260317/polsha-2081253868.html
https://ria.ru/20260313/oreshnik-2080574887.html
белоруссия
минск
литва
в мире, белоруссия, минск, литва, максим рыженков
В мире, Белоруссия, Минск, Литва, Максим Рыженков
Запад наращивает военную инфраструктуру на границах Белоруссии, заявил МИД

Рыженков: Запад быстро наращивает военную инфраструктуру на границах Белоруссии

Флаг Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 18 мар - РИА Новости. Западные страны быстрыми темами наращивают военную инфраструктуру на границах Белоруссии, заявил белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков на открытии выставки "Спасение Европы. 110 лет Нарочской операции".
Выставка в Национальном историческом музее в Минске посвящена началу 18 марта 1916 года Нарочской операции в ходе Первой мировой войны.
Международный пункт пропуска Брузги на границе Белоруссии и Польши, закрытый польской стороной - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Поляки дважды пострадали от закрытия КПП с Белоруссией, заявили в Минске
17 марта, 16:31
"По периметру наших границ наращивается военная инфраструктура. Такими темпами, которым любая страна могла бы позавидовать, если бы это было мирное экономическое развитие. В Литве размещена немецкая танковая бригада. Впервые со Второй мировой войны Германия развернула свои силы у наших рубежей на постоянной основе", - сказал Рыженков.
По его словам, это не просто какая-то абстрактная войсковая часть. "То ли это нелепое совпадение, то ли это у кого-то замысел такой был - эта бригада носит тот же номер, что и танковая дивизия вермахта, которая в июне 1941-го года перешла границу, двинулась на восток, неся смерть и разрушение на нашу землю. Ну, наверное, совпадение, чтобы меня представители немецкой стороны здесь не обвинили в каких-то инсинуациях", - сказал министр.
Он также сообщил, что в Польше менее чем в 80 километрах от Белоруссии открыта новая разведывательная база.
По его словам, идет повторение истории. "Нас все время учат как нам жить, что нам делать. И сегодня оружие, которое используется против нас, это не бомбы, не ракеты. Это санкции, ограничения. Санкции, которые бьют по обыкновенным людям, которые сдерживают развитие нашего государства, как и многих других государств мира. Арсенал поменялся, но задачи те же самые", - сказал глава белорусского МИД.
Он отметил также, что события Первой мировой войны пока изучены не так скрупулезно, как Великая Отечественная война, и историкам предстоит еще многое изучить. "Наученные страшным горьким опытом, мы как никто знаем цену мирной жизни. Поэтому Беларусь так последовательно, настойчиво продвигает приоритеты неделимой безопасности, многосторонности, устойчивого развития. Наша миролюбивая политика находит отражение в конкретных инициативах", - сказал Рыженков.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Польские СМИ об "Орешнике" в Белоруссии: это очень плохая новость
13 марта, 19:39
 
В миреБелоруссияМинскЛитваМаксим Рыженков
 
 
