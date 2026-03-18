Запад наращивает военную инфраструктуру на границах Белоруссии, заявил МИД

МИНСК, 18 мар - РИА Новости. Западные страны быстрыми темами наращивают военную инфраструктуру на границах Белоруссии, заявил белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков на открытии выставки "Спасение Европы. 110 лет Нарочской операции".
Выставка в Национальном историческом музее в Минске посвящена началу 18 марта 1916 года Нарочской операции в ходе Первой мировой войны.
"По периметру наших границ наращивается военная инфраструктура. Такими темпами, которым любая страна могла бы позавидовать, если бы это было мирное экономическое развитие. В Литве размещена немецкая танковая бригада. Впервые со Второй мировой войны Германия развернула свои силы у наших рубежей на постоянной основе", - сказал Рыженков.
По его словам, это не просто какая-то абстрактная войсковая часть. "То ли это нелепое совпадение, то ли это у кого-то замысел такой был - эта бригада носит тот же номер, что и танковая дивизия вермахта, которая в июне 1941-го года перешла границу, двинулась на восток, неся смерть и разрушение на нашу землю. Ну, наверное, совпадение, чтобы меня представители немецкой стороны здесь не обвинили в каких-то инсинуациях", - сказал министр.
Он также сообщил, что в Польше менее чем в 80 километрах от Белоруссии открыта новая разведывательная база.
По его словам, идет повторение истории. "Нас все время учат как нам жить, что нам делать. И сегодня оружие, которое используется против нас, это не бомбы, не ракеты. Это санкции, ограничения. Санкции, которые бьют по обыкновенным людям, которые сдерживают развитие нашего государства, как и многих других государств мира. Арсенал поменялся, но задачи те же самые", - сказал глава белорусского МИД.
Он отметил также, что события Первой мировой войны пока изучены не так скрупулезно, как Великая Отечественная война, и историкам предстоит еще многое изучить. "Наученные страшным горьким опытом, мы как никто знаем цену мирной жизни. Поэтому Беларусь так последовательно, настойчиво продвигает приоритеты неделимой безопасности, многосторонности, устойчивого развития. Наша миролюбивая политика находит отражение в конкретных инициативах", - сказал Рыженков.