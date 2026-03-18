Запад наращивает военную инфраструктуру на границах Белоруссии, заявил МИД

МИНСК, 18 мар - РИА Новости. Западные страны быстрыми темами наращивают военную инфраструктуру на границах Белоруссии, заявил белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков на открытии выставки "Спасение Европы. 110 лет Нарочской операции".

Выставка в Национальном историческом музее в Минске посвящена началу 18 марта 1916 года Нарочской операции в ходе Первой мировой войны.

"По периметру наших границ наращивается военная инфраструктура. Такими темпами, которым любая страна могла бы позавидовать, если бы это было мирное экономическое развитие. В Литве размещена немецкая танковая бригада. Впервые со Второй мировой войны Германия развернула свои силы у наших рубежей на постоянной основе", - сказал Рыженков

По его словам, это не просто какая-то абстрактная войсковая часть. "То ли это нелепое совпадение, то ли это у кого-то замысел такой был - эта бригада носит тот же номер, что и танковая дивизия вермахта, которая в июне 1941-го года перешла границу, двинулась на восток, неся смерть и разрушение на нашу землю. Ну, наверное, совпадение, чтобы меня представители немецкой стороны здесь не обвинили в каких-то инсинуациях", - сказал министр.

Он также сообщил, что в Польше менее чем в 80 километрах от Белоруссии открыта новая разведывательная база.

По его словам, идет повторение истории. "Нас все время учат как нам жить, что нам делать. И сегодня оружие, которое используется против нас, это не бомбы, не ракеты. Это санкции, ограничения. Санкции, которые бьют по обыкновенным людям, которые сдерживают развитие нашего государства, как и многих других государств мира. Арсенал поменялся, но задачи те же самые", - сказал глава белорусского МИД.