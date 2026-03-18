В ГД рассказали, когда можно рассчитывать на перерасчет за отопление

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Жильцы при резком потеплении вправе требовать от управляющей компании снижения температуры батарей, а в случае бездействия можно составить акт о нарушении для последующего перерасчета платы за отопление, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Парламентарий напомнил, что подачу тепла в многоэтажные здания с централизованной системой отопления прекращают, когда среднесуточная температура на улице держится выше плюс восьми градусов в течение пяти дней. По его словам, температура в квартирах по закону не должна сильно превышать допустимые значения: норматив - 18-20 градусов, в угловых квартирах - 20-22 градуса.

"Бывает такое, что столбик термометра начинает внезапно резко ползти вверх, и днем температура становится сильно выше климатической нормы, при этом до полного отключения тепла еще далеко, поскольку среднесуточные значения "скачут", а жильцы начинают жаловаться на перегрев помещений", - сказал агентству Аксененко.

В такой ситуации управляющая компания может снижать температуру батарей: в старых домах перекрывают задвижки вручную, а в новостройках обычно регулировку температур отслеживает специально настроенная автоматическая система, объяснил депутат.

Аксененко добавил, что в случае, если в квартире очень жарко, а управляющая компания самостоятельно не торопится решать этот вопрос, то можно подать заявку в диспетчерскую, чтобы сотрудники провели регулировку. Он отметил, что для ускорения завершения процедуры лучше сразу составить коллективное обращение от нескольких жильцов или, например, от собрания совета дома.

"Если требование жильцов не исполняется, и батареи все еще "кипят", необходимо составить акт о нарушении температурного режима (температура не должна быть выше нормы на четыре градуса)", - подчеркнул зампред комитета.

Аксененко уточнил, что для этого необходимо вызвать аварийную службу, которая пришлет специалиста для замера температуры в разных комнатах и составления акта проверки.