02:25 18.03.2026
В ГД рассказали, когда можно рассчитывать на перерасчет за отопление
В ГД рассказали, когда можно рассчитывать на перерасчет за отопление
ЖКХ, Госдума РФ, Россия, Общество
В ГД рассказали, когда можно рассчитывать на перерасчет за отопление

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Жильцы при резком потеплении вправе требовать от управляющей компании снижения температуры батарей, а в случае бездействия можно составить акт о нарушении для последующего перерасчета платы за отопление, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
Парламентарий напомнил, что подачу тепла в многоэтажные здания с централизованной системой отопления прекращают, когда среднесуточная температура на улице держится выше плюс восьми градусов в течение пяти дней. По его словам, температура в квартирах по закону не должна сильно превышать допустимые значения: норматив - 18-20 градусов, в угловых квартирах - 20-22 градуса.
"Бывает такое, что столбик термометра начинает внезапно резко ползти вверх, и днем температура становится сильно выше климатической нормы, при этом до полного отключения тепла еще далеко, поскольку среднесуточные значения "скачут", а жильцы начинают жаловаться на перегрев помещений", - сказал агентству Аксененко.
В такой ситуации управляющая компания может снижать температуру батарей: в старых домах перекрывают задвижки вручную, а в новостройках обычно регулировку температур отслеживает специально настроенная автоматическая система, объяснил депутат.
Аксененко добавил, что в случае, если в квартире очень жарко, а управляющая компания самостоятельно не торопится решать этот вопрос, то можно подать заявку в диспетчерскую, чтобы сотрудники провели регулировку. Он отметил, что для ускорения завершения процедуры лучше сразу составить коллективное обращение от нескольких жильцов или, например, от собрания совета дома.
"Если требование жильцов не исполняется, и батареи все еще "кипят", необходимо составить акт о нарушении температурного режима (температура не должна быть выше нормы на четыре градуса)", - подчеркнул зампред комитета.
Аксененко уточнил, что для этого необходимо вызвать аварийную службу, которая пришлет специалиста для замера температуры в разных комнатах и составления акта проверки.
"На основании акта о превышении температурного режима можно потребовать перерасчет стоимости отопления", - заключил парламентарий.
