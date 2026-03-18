15:56 18.03.2026
Посол России в Италии прокомментировал ситуацию с балериной Захаровой
Посол России в Италии прокомментировал ситуацию с балериной Захаровой
Светлана Захарова . Архивное фото
РИМ, 18 мар – РИА Новости. Курс итальянских властей на безусловную поддержку Украины наносит ущерб собственным интересам Рима, деятелей культуры из России ждут на родине и в других странах, свободных от диктата ЕС и киевского режима, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов в связи с отменой выступлений российской балерины Светланы Захаровой в Риме.
Организаторы гала-концерта звезд мирового балета Les Etoiles в Риме в среду сообщили РИА Новости, что были вынуждены отменить выступления Захаровой после того, как получили письма от посольства Украины в Италии и заместителя председателя Европарламента Пины Пичиерно.
"Если Италия и ее нынешний правящий класс намерены продолжать идти по этому пути, полностью поддерживая в ущерб собственным интересам режим (Владимира - ред.) Зеленского и его представителей, обосновавшихся на итальянской земле, то это ваш выбор", - говорится в заявлении Парамонова, которое посольство опубликовало в своих соцсетях.
Большой гала-концерт Les Etoiles уже более десяти лет проходит на главной концертной площадке Рима Auditorium Parco della Musica. Концертные вечера с участием прима-балерины Большого театра были запланированы на 20 и 21 марта. Во вторник организаторы пояснили РИА Новости, что решение об отмене двух выступлений Захаровой было вынужденным.
"Вы можете продолжать в том же духе, жертвуя всем, включая культуру, ради интересов других. Италия - не единственная возможная опция для будущего. Выдающиеся деятели русской культуры пользуются большим спросом на родине. Их ожидают и во многих других странах, суверенных и свободных от диктата Европейского союза и клики, правящей Украиной", - подчеркнул посол России в Италии.
В начале февраля Парамонов в интервью РИА Новости рассказал, что посольство Украины в Италии беспардонно добивается отмены культурных мероприятий с участием российских деятелей искусства. По его словам, такая неприглядная практика "с рассылкой по инстанциям писем с заклинаниями и даже угрозами" не делает чести Италии.
В начале января музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления Захаровой из-за "международной напряженности". Решение последовало за обращением посольства Украины в Италии, которое в конце декабря направило письма в адрес властей Флоренции и руководства театра с призывом отменить выступления.
В июле 2025 года дирекция Королевского дворца Казерты отменила концерт российского дирижера Валерия Гергиева после кампании против его проведения. Участие в ней приняли антироссийские политики и провокаторы, также к ней присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева.
