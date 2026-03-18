РИМ, 18 мар – РИА Новости. Курс итальянских властей на безусловную поддержку Украины наносит ущерб собственным интересам Рима, деятелей культуры из России ждут на родине и в других странах, свободных от диктата ЕС и киевского режима, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов в связи с отменой выступлений российской балерины Светланы Захаровой в Риме.

В начале февраля Парамонов в интервью РИА Новости рассказал, что посольство Украины в Италии беспардонно добивается отмены культурных мероприятий с участием российских деятелей искусства. По его словам, такая неприглядная практика "с рассылкой по инстанциям писем с заклинаниями и даже угрозами" не делает чести Италии.