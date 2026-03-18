Собственники 61 спортобъекта в Москве могут получить налоговую льготу

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Реестр объектов спорта для предоставления льготы по налогу на имущество организаций добавили еще один объект – их общее число в списке достигло 61, сообщила заместитель мэра столицы, руководитель городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

Наличие спортобъекта в Реестре уменьшает налог в 10 раз.

Заместитель мэра уточнила, что льготу ввели в 2022 году для поддержки больших объектов спорта. Ранее в Реестр добавили многофункциональные спорткомплексы, стадионы, ледовый дворец, теннисный центр, спортивный учебный корпус и другие сооружения, которые помогают развивать спорт в Москве.

"Сейчас список дополнен новым физкультурно-оздоровительным центром. Собственники всех включенных в Реестр объектов смогут ежегодно экономить на налоге на имущество более полутора миллиардов рублей", — цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

Реестр продолжит пополняться новыми объектами. Заявление могут подать владельцы сооружений площадью свыше восьми тысяч квадратных метров, которые включены во Всероссийский реестр объектов спорта. Обращаться следует в ДЭПР.

Спортцентр попадет в Реестр, как только станет известно, что его критерии соответствуют. Льгота будет применяться с даты начала соблюдения требований, но не ранее 1 января 2022 года.