В МВД назвали срок регистрации автомобиля после покупки

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владелец автомобиля в течение десяти дней после приобретения обязан обратиться с заявлением в подразделение Госавтоинспекции для постановки машины на учет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.

"Согласно статье 8 федерального закона № 283-ФЗ, владелец автомобиля обязан обратиться с заявлением в регистрационное подразделение Госавтоинспекции для постановки транспортного средства на учет в течение 10 дней", — сказали в пресс-службе.