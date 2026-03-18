В МВД назвали срок регистрации автомобиля после покупки
Владелец автомобиля в течение десяти дней после приобретения обязан обратиться с заявлением в подразделение Госавтоинспекции для постановки машины на учет,... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T00:52:00+03:00
2026-03-18T05:57:00+03:00
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владелец автомобиля в течение десяти дней после приобретения обязан обратиться с заявлением в подразделение Госавтоинспекции для постановки машины на учет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.
"Согласно статье 8 федерального закона № 283-ФЗ, владелец автомобиля обязан обратиться с заявлением в регистрационное подразделение Госавтоинспекции для постановки транспортного средства на учет в течение 10 дней", — сказали в пресс-службе.
В МВД добавили, что срок постановки автомобиля на учет отсчитывается со дня приобретения владельцем прав на машину.