"Т-Технологии" приобретают портал "Авто.ру" у "Яндекса"
15:04 18.03.2026 (обновлено: 16:08 18.03.2026)
"Т-Технологии" приобретают портал "Авто.ру" у "Яндекса"
"Т-Технологии" приобретают портал "Авто.ру" у "Яндекса" за 35 миллиардов рублей, закрытие сделки ожидается во втором квартале, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 18.03.2026
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. "Т-Технологии" приобретают портал "Авто.ру" у "Яндекса" за 35 миллиардов рублей, закрытие сделки ожидается во втором квартале, говорится в пресс-релизе "Т-Технологий".
"Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"… объявляет о подписании договора о покупке 100% группы компаний "Авто.ру", - сказано там.
"Закрытие сделки ожидается во II квартале 2026 года после получения всех необходимых корпоративных и регуляторных согласований. Сумма сделки, согласно договоренностям сторон, составит 35 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Для финансирования сделки используются заемные средства, поэтому она не отвлекает капитал и ресурсы группы от ключевых операционных бизнесов, добавили в компании.
Отмечается, что сотрудники и бренд "Авто.ру" станут частью группы "Т-Технологии", при этом продолжат самостоятельное развитие в рамках общей стратегии группы, направленной на ускорение технологической трансформации автомобильного рынка в масштабах страны.
"Инвестиции группы в автомобильный сегмент и партнерство с "Авто.ру" - это стратегическая ставка на развитие национального авторынка", - пояснил президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк.
В "Яндексе" сообщили РИА Новости, что сделка в первую очередь произошла из-за того, что ключевой фактор дальнейшего роста бизнеса "Авто.ру" - расширение спектра финансовых услуг для продавцов и покупателей и создание комплексных решений для автомобилистов. Тогда как "Т-Технологии" имеют многолетний опыт в автокредитовании и страховании, располагают необходимой инфраструктурой и развивают собственные профильные сервисы.
Для "Яндекса" первым приоритетом остаются направления, где кратно масштабировать бизнес позволяют экосистема и технологии компании. Компания в результате сделки сможет перенаправить капитал в быстрорастущие технологические направления, сохраняя сбалансированный подход к управлению портфелем активов в интересах акционеров, сотрудников и партнеров.
