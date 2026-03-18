Авианосец USS Gerald R. Ford почти год работает вне срока техобслуживания

ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Американский авианосец USS Gerald R. Ford, на котором недавно произошел пожар, уже почти год работает за рамками стандартных сроков технического обслуживания, выяснило РИА Новости, изучив нормативные акты и открытые данные.

Авианосец, задействованный в военной операции США на Ближнем Востоке, в последнее время часто фигурирует в сводках происшествий на борту. По данным газеты New York Times , экипажу потребовалось более 30 часов, чтобы ликвидировать пожар, вспыхнувший в прачечной корабля на прошлой неделе. Кроме того, газета Wall Street Journal сообщала в конце февраля о системных сбоях в вакуумной канализации авианосца.

Согласно стандартам ВМС США, боевые корабли должны проходить инспекцию специальной комиссией не реже одного раза в три года, "если это практически осуществимо".

Последний ремонт авианосца завершился в феврале 2022 года, а итоговая государственная проверка (INSURV) была пройдена в июне того же года. Таким образом, стандартный интервал инспекции корабля истек еще в середине 2025 года, выяснило РИА Новости.

Ситуация усугубляется тем, что авианосец пропустил запланированное "окно" для капитального ремонта в сухом доке, который по графику верфи Newport News должен был начаться в начале 2026 года. Это накладывается на ранее выявленные технические проблемы корабля.

Как следует из отчета Счетной палаты США от 2022 года, изученного РИА Новости, системы запуска и посадки самолетов авианосца работают со сбоями: с 2014 года их работу почти не удалось улучшить. По прогнозам аудиторов, довести эти ключевые механизмы "до ума" флот сможет не раньше 2030-х годов.

Ранее газета New York Times сообщала, что авианосец может оставаться в походе как минимум до мая. Это доведет срок службы корабля в море почти до года, что станет рекордом по продолжительности среди американских авианосцев после Вьетнамской войны.