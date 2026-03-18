Иран объявил об ударах по Израилю в качестве мести за гибель Лариджани

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Иран объявил об очередной волне ракетных ударов по Израилю в качестве мести за гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности страны Али Лариджани, сообщает телеканал Press TV.
"КСИР (Корпус стражей исламской революции. — Прим. ред.) объявляет о 61-й волне ракетных ударов по Израилю в качестве мести за мученичество иранского Лариджани", — говорится в сообщении.
Накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что секретарь Высшего совета нацбезопасности был убит в ходе атаки на Тегеран. Позднее офис Лариджани подтвердил его гибель.
Ранее в ночь на среду сообщалось о серии взрывов в Тель-Авиве. Власти заявили о гибели двух человек в результате ракетного обстрела со стороны Ирана. В центре Тель-Авива, по данным гостелерадиокомпании Kan, серьезно повреждена железнодорожная станция.
Лариджани отвечал за переговоры по основным вопросам национальной безопасности, в том числе по ядерной программе Ирана. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за его гибель.
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
