Аракчи призвал ЕС остановить атаки США и Израиля на Иран - РИА Новости, 18.03.2026
22:33 18.03.2026
Аракчи призвал ЕС остановить атаки США и Израиля на Иран
2026-03-18T22:33:00+03:00
Аракчи призвал ЕС остановить атаки США и Израиля на Иран

Глава МИД Аракчи призвал ЕС остановить атаки США и Израиля на Иран

ТЕГЕРАН, 18 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас заявил о необходимости остановить атаки США и Израиля на исламскую республику.
"Если ЕС и европейские страны беспокоятся за мир и безопасность в регионе, им стоит стремиться оказать давление на агрессоров и остановить военную агрессию против Ирана вместо того, чтобы занимать безответственную позицию", - приводит МИД Ирана слова Аракчи.
Также министр предостерег европейские страны от поддержки действий США и Израиля, заявив, что они станут соучастниками преступлений против иранской нации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
