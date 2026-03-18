Аракчи рассказал о состоянии нового верховного лидера Ирана

ТЕГЕРАН, 18 мар — РИА Новости. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил незначительные травмы и сейчас в порядке, заявил глава МИД Аббас Аракчи, отвечая на вопрос Al Jazeera о его состоянии.
В прошлый четверг представитель ведомства Эсмаил Багаи сообщил, что аятолла был ранен, не указав характер повреждения. В тот же день Хаменеи обратился к иранцам, пообещав отомстить за жертв ударов со стороны США и Израиля.
«
"Когда и как он будет обращаться к народу — в заявлении или лично — решение принимает он. По информации, которая есть у меня, а она точно достоверная, он в полном здравии", — рассказал Аракчи.
Дипломат также призвал дождаться, пока Хаменеи озвучит позицию по ядерному оружию, фетву о запрете на обладание им издали при его погибшем отце. Иран готов выслушать предложения по урегулированию, соответствующие требованиям Тегерана.
Иран заявил об ударе по целям рядом с офисом Нетаньяху
17 марта, 10:28
Операция США и Израиля против Ирана идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.
Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.