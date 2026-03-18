Аксенов назвал возвращение Крыма в состав России важнейшей вехой в истории - РИА Новости, 18.03.2026
10:50 18.03.2026
Аксенов назвал возвращение Крыма в состав России важнейшей вехой в истории
Возвращение Крыма в состав России стало важнейшей вехой и поворотным моментом в истории, который ознаменовал начало воссоединения русских земель, считает глава... РИА Новости, 18.03.2026
россия
республика крым
украина
сергей аксенов (политик)
владимир константинов
владимир путин
оон
Россия, Республика Крым, Украина, Сергей Аксенов (политик), Владимир Константинов, Владимир Путин, ООН
Аксенов назвал возвращение Крыма в состав России важнейшей вехой в истории

Аксенов: возвращение Крыма в Россию стало началом воссоединения русских земель

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Возвращение Крыма в состав России стало важнейшей вехой и поворотным моментом в истории, который ознаменовал начало воссоединения русских земель, считает глава республики Сергей Аксенов.
В своем Telegram-канале он поздравил всех с воссоединением Крыма с Россией - договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.
"Двенадцать лет назад Крым вернулся в Россию. Сегодня это уже часть отечественной истории, ее важнейшая веха и поворотный момент, который ознаменовал начало воссоединения русских земель", - написал Аксенов .
В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов назвал 18 марта историческим и судьбоносным днем для Крыма.
"Нетрудно представить, что произошло бы с полуостровом, если бы устремления крымчан не были бы поддержаны нашим президентом Владимиром Путиным, народом России. Киевский преступный режим давно превратил бы нашу родную землю в пепелище, истребил крымчан как людей, преданных идеям Русского мира… Вот уже 12 лет наша республика является полноправным субъектом Российской Федерации, форпостом Русского мира", - отметил Константинов в своем Telegram-канале.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
