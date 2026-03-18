Аксенов назвал возвращение Крыма в состав России важнейшей вехой в истории

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Возвращение Крыма в состав России стало важнейшей вехой и поворотным моментом в истории, который ознаменовал начало воссоединения русских земель, считает глава республики Сергей Аксенов.
В своем Telegram-канале он поздравил всех с воссоединением Крыма с Россией - договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.
"Двенадцать лет назад Крым вернулся в Россию. Сегодня это уже часть отечественной истории, ее важнейшая веха и поворотный момент, который ознаменовал начало воссоединения русских земель", - написал Аксенов .
В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов назвал 18 марта историческим и судьбоносным днем для Крыма.
"Нетрудно представить, что произошло бы с полуостровом, если бы устремления крымчан не были бы поддержаны нашим президентом Владимиром Путиным, народом России. Киевский преступный режим давно превратил бы нашу родную землю в пепелище, истребил крымчан как людей, преданных идеям Русского мира… Вот уже 12 лет наша республика является полноправным субъектом Российской Федерации, форпостом Русского мира", - отметил Константинов в своем Telegram-канале.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".