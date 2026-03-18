Аэропорт Дубая работает наполовину от обычных показателей

СТАМБУЛ, 18 мар - РИА Новости. Международный аэропорт Дубая (DXB) сейчас работает на 40-45% от своих обычных показателей на фоне эскалации в регионе, заявил гендиректор воздушной гавани и холдинга Dubai Airports Пол Гриффитс.