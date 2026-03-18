В Адыгее обломки БПЛА повредили восемь домов и три автомобиля

КРАСНОДАР, 18 мар - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили восемь частных домовладений и три автомобиля в Тахтамукайском районе Адыгеи после ночной атаки, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Осколочные ранения получили два человека - двое детей были госпитализированы в Энемскую ЦРБ, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил также Кумпилов. Одна девочка сегодня уже будет отпущена домой, одна останется в больнице для наблюдения.