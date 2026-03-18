В Адыгее при атаке БПЛА пострадали двое детей

СОЧИ, 18 мар — РИА Новости. При налете украинских дронов на Адыгею пострадали двое детей, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
"Атаку БПЛА ночью отражали и в Тахтамукайском районе республики. Осколочные ранения получили два человека — двое детей были госпитализированы в Энемскую ЦРБ и получили всю необходимую помощь", — написал он в Telegram-канале.
По словам Кумпилова, их жизни ничего не угрожает. Одну девочку сегодня отпустят домой, другая останется в больнице для наблюдения. Также обломки БПЛА повредили восемь частных домов и три автомобиля.
Как заявило Минобороны, ночью силы ПВО сбили 85 украинских дронов над российскими регионами, четыре из них — над Адыгеей.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
