МЧС рассказало, где нашли тело третьего пропавшего в Звенигороде ребенка

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Водолазы отряда "Центроспас" обнаружили тело третьего пропавшего 11 дней назад в подмосковном Звенигороде ребенка в девяти километрах от штаба вниз по течению, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.