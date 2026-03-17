В СК рассказали о поисках третьего пропавшего в Звенигороде ребенка

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Тело третьего ребенка, пропавшего в Звенигороде, нашли в воде в 10 километрах от места, где все они провалились под лед, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.