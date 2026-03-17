20:48 17.03.2026
Jaguar Land Rover зарегистрировал товарный знак в России
Британская автомобильная компания Jaguar Land Rover (JLR) зарегистрировала товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. РИА Новости, 17.03.2026
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Общество
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Британская автомобильная компания Jaguar Land Rover (JLR) зарегистрировала товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака Range Rover поступила в ведомство в апреле 2024 года, в качестве заявителя указана компания "Ягуар Лэнд Ровер Лимитед". Роспатент принял положительное решение в марте текущего года.
Под товарным знаком компания сможет продавать в России различные транспортные средства: легковые, грузовые, гоночные, роботизированные, беспилотные и другие автомобили, а также комплектующие к ним. Помимо этого, товарный знак можно использовать для распространения одежды, обуви, головных уборов, игрушек, техники и оказания различных видов услуг.
Jaguar Land Rover прекратил поставки автомобилей в Россию в 2022 году.
