Развоз "Зифлукорта", скопившегося на складах, начнется в ближайшее время
Развоз "Зифлукорта", скопившегося на складах, начнется в ближайшее время - РИА Новости, 17.03.2026
Развоз "Зифлукорта", скопившегося на складах, начнется в ближайшее время
Значительный объем препарата "Зифлукорт", который в том числе используют при лечении заболевания надпочечников, скопился на аптечных складах, развоз его... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T22:47:00+03:00
2026-03-17T22:47:00+03:00
2026-03-17T22:51:00+03:00
здоровье - общество
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
здоровье - общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Развоз "Зифлукорта", скопившегося на складах, начнется в ближайшее время
Развоз скопившегося в аптечных складах "Зифлукорта" начнется в ближайшее время
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Значительный объем препарата "Зифлукорт", который в том числе используют при лечении заболевания надпочечников, скопился на аптечных складах, развоз его начнется по аптекам в ближайшее время, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ со ссылкой на данные системы мониторинга движения лекарственных средств.
«
"По состоянию на март 2026 г. на территории Российской Федерации у субъектов обращения лекарственных средств на остатках находится порядка 70 тыс. упаковок "Зифлукорта". Значительный объем скопился на аптечных складах, в ближайшее время начнется его развоз по аптекам", - пояснили в министерстве.
Препарат с действующим веществом флудрокортизон, к которым относится "Зифлукорт", входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Флудрокортизон также применяется при аутоиммунных заболеваниях, таких как, например, системная красная волчанка, ревматоидный артрит и другие. Также действующее вещество используется при аллергических состояниях.
На март текущего года в России
выдано 2 регистрационных удостоверения на лекарства с флудрокортизоном, сообщили в Минпромторге
. В начале месяца в Росздравнадзор
были представлены сведения о вводе в гражданский оборот 2 серий подобного лекарственного препарата, что составляет более 49 тысяч упаковок.
«
"По итогам 2025 года общий объем продаж лекарственных препаратов, соответствующих МНН Флудрокортизон, в натуральном выражении составил порядка 108 тыс. уп. (+14,7% по сравнению с 2024 годом). Из них доля российских препаратов составила 98,3%. По итогам 2024 года общий объем продаж составил порядка 94 тыс. уп. (+21,7% по сравнению с 2023 годом). Из них доля российских препаратов составила 97,7% в натуральном выражении", - добавили в министерстве.
Ранее во вторник газета "Коммерсантъ" писала, что в крупных аптеках возникли перебои с поставками жизненно необходимого препарата "Зифлукорт" для пациентов с дисфункцией надпочечников. Издание писало также, что за первые две недели марта его продажи упали в два раза, сейчас в наличии во многих сетях лекарства нет.