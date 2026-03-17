Развоз "Зифлукорта", скопившегося на складах, начнется в ближайшее время

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Значительный объем препарата "Зифлукорт", который в том числе используют при лечении заболевания надпочечников, скопился на аптечных складах, развоз его начнется по аптекам в ближайшее время, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ со ссылкой на данные системы мониторинга движения лекарственных средств.

« "По состоянию на март 2026 г. на территории Российской Федерации у субъектов обращения лекарственных средств на остатках находится порядка 70 тыс. упаковок "Зифлукорта". Значительный объем скопился на аптечных складах, в ближайшее время начнется его развоз по аптекам", - пояснили в министерстве.

Препарат с действующим веществом флудрокортизон, к которым относится "Зифлукорт", входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Флудрокортизон также применяется при аутоиммунных заболеваниях, таких как, например, системная красная волчанка, ревматоидный артрит и другие. Также действующее вещество используется при аллергических состояниях.

На март текущего года в России выдано 2 регистрационных удостоверения на лекарства с флудрокортизоном, сообщили в Минпромторге . В начале месяца в Росздравнадзор были представлены сведения о вводе в гражданский оборот 2 серий подобного лекарственного препарата, что составляет более 49 тысяч упаковок.

« "По итогам 2025 года общий объем продаж лекарственных препаратов, соответствующих МНН Флудрокортизон, в натуральном выражении составил порядка 108 тыс. уп. (+14,7% по сравнению с 2024 годом). Из них доля российских препаратов составила 98,3%. По итогам 2024 года общий объем продаж составил порядка 94 тыс. уп. (+21,7% по сравнению с 2023 годом). Из них доля российских препаратов составила 97,7% в натуральном выражении", - добавили в министерстве.