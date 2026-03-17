В "Фармсинтезе" рассказали, когда в России восполнят запасы "Зифлукорта"
В "Фармсинтезе" рассказали, когда в России восполнят запасы "Зифлукорта" - РИА Новости, 17.03.2026
В "Фармсинтезе" рассказали, когда в России восполнят запасы "Зифлукорта"
Запасы лекарственного препарата "Зифлукорт", предназначенного для пациентов с дисфункцией надпочечников, в аптечных организациях и на онлайн-агрегаторах... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T12:45:00+03:00
2026-03-17T12:45:00+03:00
2026-03-17T12:45:00+03:00
Россия, Фармсинтез, Общество
В "Фармсинтезе" рассказали, когда в России восполнят запасы "Зифлукорта"
"Фармсинтез": запасы препарата "Зифлукорт" в РФ могут восполнить за две недели
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Запасы лекарственного препарата "Зифлукорт", предназначенного для пациентов с дисфункцией надпочечников, в аптечных организациях и на онлайн-агрегаторах лекарственных препаратов в России могут восполниться в течение одной-двух недель, рассказали РИА Новости в компании-производителе "Фармсинтез".
Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что в крупных аптеках возникли перебои с поставками жизненно необходимого препарата "Зифлукорта" для пациентов с дисфункцией надпочечников. За первые две недели марта его продажи упали в два раза, сейчас в наличии во многих сетях лекарства нет.
"Лекарственный препарат "Зифлукорт" (МНН: Флудрокортизон) находится в обращении на рынке РФ
, имеется на складах дистрибьюторов и отгружается в адрес аптечных сетей. Восполнение запасов указанного лекарственного препарата в розничных точках продажи (в аптечных организациях и на онлайн-агрегаторах выбора и заказа лекарственных препаратов) может произойти в течение одной-двух недель", - говорится в сообщении.
В компании порекомендовали для поиска доступной для покупки препарата аптечной организации отслеживать информацию на онлайн-площадках или обращаться напрямую в аптечные организации.