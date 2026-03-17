Рейтинг@Mail.ru
В "Фармсинтезе" рассказали, когда в России восполнят запасы "Зифлукорта" - РИА Новости, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/ziflukort-2081201804.html
В "Фармсинтезе" рассказали, когда в России восполнят запасы "Зифлукорта"
В "Фармсинтезе" рассказали, когда в России восполнят запасы "Зифлукорта" - РИА Новости, 17.03.2026
В "Фармсинтезе" рассказали, когда в России восполнят запасы "Зифлукорта"
Запасы лекарственного препарата "Зифлукорт", предназначенного для пациентов с дисфункцией надпочечников, в аптечных организациях и на онлайн-агрегаторах... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T12:45:00+03:00
2026-03-17T12:45:00+03:00
россия
фармсинтез
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570089793_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_39bbd52dd9dc16875868b4c976bceb59.jpg
https://ria.ru/20260113/gosduma-2067613160.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570089793_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87bb1019e7ff9bba39b76a9417386186.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, фармсинтез, общество
Россия, Фармсинтез, Общество
В "Фармсинтезе" рассказали, когда в России восполнят запасы "Зифлукорта"

"Фармсинтез": запасы препарата "Зифлукорт" в РФ могут восполнить за две недели

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота аптеки
Работа аптеки - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Работа аптеки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Запасы лекарственного препарата "Зифлукорт", предназначенного для пациентов с дисфункцией надпочечников, в аптечных организациях и на онлайн-агрегаторах лекарственных препаратов в России могут восполниться в течение одной-двух недель, рассказали РИА Новости в компании-производителе "Фармсинтез".
Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что в крупных аптеках возникли перебои с поставками жизненно необходимого препарата "Зифлукорта" для пациентов с дисфункцией надпочечников. За первые две недели марта его продажи упали в два раза, сейчас в наличии во многих сетях лекарства нет.
"Лекарственный препарат "Зифлукорт" (МНН: Флудрокортизон) находится в обращении на рынке РФ, имеется на складах дистрибьюторов и отгружается в адрес аптечных сетей. Восполнение запасов указанного лекарственного препарата в розничных точках продажи (в аптечных организациях и на онлайн-агрегаторах выбора и заказа лекарственных препаратов) может произойти в течение одной-двух недель", - говорится в сообщении.
В компании порекомендовали для поиска доступной для покупки препарата аптечной организации отслеживать информацию на онлайн-площадках или обращаться напрямую в аптечные организации.
РоссияФармсинтезОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала