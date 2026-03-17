В "Фармсинтезе" рассказали, когда в России восполнят запасы "Зифлукорта"

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Запасы лекарственного препарата "Зифлукорт", предназначенного для пациентов с дисфункцией надпочечников, в аптечных организациях и на онлайн-агрегаторах лекарственных препаратов в России могут восполниться в течение одной-двух недель, рассказали РИА Новости в компании-производителе "Фармсинтез".

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что в крупных аптеках возникли перебои с поставками жизненно необходимого препарата "Зифлукорта" для пациентов с дисфункцией надпочечников. За первые две недели марта его продажи упали в два раза, сейчас в наличии во многих сетях лекарства нет.

"Лекарственный препарат "Зифлукорт" (МНН: Флудрокортизон) находится в обращении на рынке РФ , имеется на складах дистрибьюторов и отгружается в адрес аптечных сетей. Восполнение запасов указанного лекарственного препарата в розничных точках продажи (в аптечных организациях и на онлайн-агрегаторах выбора и заказа лекарственных препаратов) может произойти в течение одной-двух недель", - говорится в сообщении.