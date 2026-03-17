Смоленская область планирует ввести более 2,2 млн квадратных метров жилья

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство Смоленской области утвердило перспективный план жилищного строительства до 2030 года, планируется увеличить объемы ввода жилья с текущих 410 тысяч квадратных метров до 500 тысяч в год, сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно утвержденному графику, суммарный объем ввода жилья за период 2026-2030 годов должен составить 2,215 миллиона квадратных метров.

Динамика роста распределена так, что с 2026 до 2027 года введут по 410 тысяч квадратных метров, в 2028 году — 435, в 2029 году — 460, и в 2030 году — 500.

В 2026 году ввод жилья запланирован на уровне прошлого года и составит 430 тысяч квадратных метров, из которых 170 тысяч придется на многоквартирные дома. Их построят в Смоленске, Десногорске, а также в Велижском, Вяземском, Гагаринском, Дорогобужском, Кардымовском, Рославльском, Сафоновском и Смоленском округах.

"Наша ключевая задача — обеспечить развитие муниципальных округов Смоленской области и жилье — один из ключевых факторов. Мы расширяем географию жилищного строительства, чтобы современные и комфортные дома возводились в городах региона. Наличие качественного жилья — базовое условие для привлечения и закрепления на местах врачей, учителей и молодых специалистов", — подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин, его слова приводит пресс-служба.

На сегодняшний день строят 83 многоквартирных дома общей площадью 438,6 тысячи квадратных метров.

Особое внимание в регионе уделяется обеспечению жильем льготных категорий граждан: детей-сирот, молодых специалистов-целевиков и участников программы расселения из аварийного фонда.

Сформированный план на 2026-2028 годы предусматривает предоставление квартир для 1,2 тысячи человек в рамках различных госпрограмм. Общая площадь выделенного для этих целей жилья составит 37 тысяч квадратных метров.

В 2026 году на первичном рынке планируется приобрести порядка 250 квартир для детей-сирот, 40 квартир для специалистов-целевиков и 83 квартиры для переселения граждан из непригодного жилья.

В 2027 году темпы сохранятся: жильем обеспечат 226 детей-сирот и около 80 целевиков, а также будет предоставлено более 100 квартир для расселения аварийного фонда.