Смоленская область планирует ввести более 2,2 млн квадратных метров жилья
19:18 17.03.2026
Смоленская область планирует ввести более 2,2 млн квадратных метров жилья
Смоленская область планирует ввести более 2,2 млн квадратных метров жилья - РИА Новости, 17.03.2026
Смоленская область планирует ввести более 2,2 млн квадратных метров жилья
Правительство Смоленской области утвердило перспективный план жилищного строительства до 2030 года, планируется увеличить объемы ввода жилья с текущих 410 тысяч РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T19:18:00+03:00
2026-03-17T19:18:00+03:00
смоленская область
жилье
смоленская область
василий анохин
смоленск
вяземский
смоленская область
смоленск
вяземский
жилье, смоленская область, василий анохин, смоленск, вяземский
Смоленская область, Жилье, Смоленская область, Василий Анохин, Смоленск, Вяземский
Смоленская область планирует ввести более 2,2 млн квадратных метров жилья

Смоленская область введет свыше 2,2 млн квадратных метров жилья к 2030 году

Смоленск. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство Смоленской области утвердило перспективный план жилищного строительства до 2030 года, планируется увеличить объемы ввода жилья с текущих 410 тысяч квадратных метров до 500 тысяч в год, сообщает пресс-служба правительства региона.
Согласно утвержденному графику, суммарный объем ввода жилья за период 2026-2030 годов должен составить 2,215 миллиона квадратных метров.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Новую дорогу в Смоленской области планируют открыть осенью
13 марта, 18:09
Динамика роста распределена так, что с 2026 до 2027 года введут по 410 тысяч квадратных метров, в 2028 году — 435, в 2029 году — 460, и в 2030 году — 500.
В 2026 году ввод жилья запланирован на уровне прошлого года и составит 430 тысяч квадратных метров, из которых 170 тысяч придется на многоквартирные дома. Их построят в Смоленске, Десногорске, а также в Велижском, Вяземском, Гагаринском, Дорогобужском, Кардымовском, Рославльском, Сафоновском и Смоленском округах.
"Наша ключевая задача — обеспечить развитие муниципальных округов Смоленской области и жилье — один из ключевых факторов. Мы расширяем географию жилищного строительства, чтобы современные и комфортные дома возводились в городах региона. Наличие качественного жилья — базовое условие для привлечения и закрепления на местах врачей, учителей и молодых специалистов", — подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин, его слова приводит пресс-служба.
На сегодняшний день строят 83 многоквартирных дома общей площадью 438,6 тысячи квадратных метров.
Особое внимание в регионе уделяется обеспечению жильем льготных категорий граждан: детей-сирот, молодых специалистов-целевиков и участников программы расселения из аварийного фонда.
Сформированный план на 2026-2028 годы предусматривает предоставление квартир для 1,2 тысячи человек в рамках различных госпрограмм. Общая площадь выделенного для этих целей жилья составит 37 тысяч квадратных метров.
В 2026 году на первичном рынке планируется приобрести порядка 250 квартир для детей-сирот, 40 квартир для специалистов-целевиков и 83 квартиры для переселения граждан из непригодного жилья.
В 2027 году темпы сохранятся: жильем обеспечат 226 детей-сирот и около 80 целевиков, а также будет предоставлено более 100 квартир для расселения аварийного фонда.
Реализация данных мер позволит не только выполнить федеральные показатели по нацпроекту, но и существенно улучшить качество жизни смолян, обеспечив приток квалифицированных кадров в муниципалитеты.
Студент за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Региональный научный хакатон для школьников запустят в Смоленской области
Вчера, 10:28
 
Смоленская областьЖильеСмоленская областьВасилий АнохинСмоленскВяземский
 
 
