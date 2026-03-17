Рейтинг@Mail.ru
Зеленский затруднился ответить на вопрос о целях США и Израиля в Иране - РИА Новости, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/zelenskiy-2081304340.html
Зеленский затруднился ответить на вопрос о целях США и Израиля в Иране
Владимир Зеленский заявил, что не может назвать финальные цели США и Израиля в конфликте с Ираном, поскольку не знает детальной информации, и добавил, что, по... РИА Новости, 17.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9ef9b28c5386ccb4923bb6bff7ef9bf.jpg
https://ria.ru/20260317/zelenskiy-2081153136.html
https://ria.ru/20260317/london-2081259360.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_beca3cade1b7a1e51f366f97e2fa07e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Зеленский затруднился ответить на вопрос о целях США и Израиля в Иране

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не может назвать финальные цели США и Израиля в конфликте с Ираном, поскольку не знает детальной информации, и добавил, что, по его мнению, намерение сменить власть в Тегеране является лишь одной из целей, предназначенных для публичного озвучивания.
В ходе интервью израильскому изданию Jerusalem Post Зеленскому задали вопрос о том, каковы, на его взгляд, финальные цели США и Израиля в Иране.
"Иногда бывают некоторые цели: некоторые публичные цели, некоторые непубличные цели. У меня нет такой детальной информации об этом... Публичная цель заключается в том, чтобы сменить режим в Иране, поскольку они не хотели заключить сделку с США и Израилем (по ядерному оружию - ред.). Так она звучит официально. Я не говорю, что это неправда. Я имею в виду, когда вы начинаете какую-либо операцию, многие вещи могут измениться в ходе войны", - ответил Зеленский.
Он также резюмировал, что для него очень сложно назвать все цели США и Израиля в Иране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала