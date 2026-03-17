Зеленский затруднился ответить на вопрос о целях США и Израиля в Иране

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не может назвать финальные цели США и Израиля в конфликте с Ираном, поскольку не знает детальной информации, и добавил, что, по его мнению, намерение сменить власть в Тегеране является лишь одной из целей, предназначенных для публичного озвучивания.

"Иногда бывают некоторые цели: некоторые публичные цели, некоторые непубличные цели. У меня нет такой детальной информации об этом... Публичная цель заключается в том, чтобы сменить режим в Иране, поскольку они не хотели заключить сделку с США и Израилем (по ядерному оружию - ред.). Так она звучит официально. Я не говорю, что это неправда. Я имею в виду, когда вы начинаете какую-либо операцию, многие вещи могут измениться в ходе войны", - ответил Зеленский.