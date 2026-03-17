https://ria.ru/20260317/zelenskiy-2081304340.html
Зеленский затруднился ответить на вопрос о целях США и Израиля в Иране
Владимир Зеленский заявил, что не может назвать финальные цели США и Израиля в конфликте с Ираном, поскольку не знает детальной информации, и добавил, что, по... РИА Новости, 17.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9ef9b28c5386ccb4923bb6bff7ef9bf.jpg
https://ria.ru/20260317/zelenskiy-2081153136.html
https://ria.ru/20260317/london-2081259360.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_beca3cade1b7a1e51f366f97e2fa07e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Зеленский затруднился назвать цели операции США и Израиля в Иране
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не может назвать финальные цели США и Израиля в конфликте с Ираном, поскольку не знает детальной информации, и добавил, что, по его мнению, намерение сменить власть в Тегеране является лишь одной из целей, предназначенных для публичного озвучивания.
В ходе интервью израильскому изданию Jerusalem Post Зеленскому
задали вопрос о том, каковы, на его взгляд, финальные цели США
и Израиля
в Иране
.
"Иногда бывают некоторые цели: некоторые публичные цели, некоторые непубличные цели. У меня нет такой детальной информации об этом... Публичная цель заключается в том, чтобы сменить режим в Иране, поскольку они не хотели заключить сделку с США и Израилем (по ядерному оружию - ред.). Так она звучит официально. Я не говорю, что это неправда. Я имею в виду, когда вы начинаете какую-либо операцию, многие вещи могут измениться в ходе войны", - ответил Зеленский.
Он также резюмировал, что для него очень сложно назвать все цели США и Израиля в Иране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Начало военной операции Вашингтон
и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.