17:53 17.03.2026 (обновлено: 18:05 17.03.2026)
"Все просто". Орбан обратился к Зеленскому из-за "Дружбы"
"Все просто". Орбан обратился к Зеленскому из-за "Дружбы"
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан пригрозил Владимиру Зеленскому лишением финансирования со стороны Европы из-за приостановки Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".
"Нет поставок нефти? Нет денег для Украины. Все просто", — написал он в соцсети X.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль грубо угрожал Венгрии за отказ разблокировать кредит Украине на 90 миллиардов евро из-за нефтяной блокады Киева.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из России — это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
