08:50 17.03.2026 (обновлено: 12:45 17.03.2026)
"Это не сработает". Заявление Зеленского о России разозлило Запад
"Это не сработает". Заявление Зеленского о России разозлило Запад
Владимир Зеленский должен перестать угрожать России и согласиться на ее условия ради завершения конфликта, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо... РИА Новости, 17.03.2026
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
"Это не сработает". Заявление Зеленского о России разозлило Запад

Мема: Зеленский должен прекратить угрожать России и пойти на диалог

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский должен перестать угрожать России и согласиться на ее условия ради завершения конфликта, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
«

"Зеленский заявляет, что максимальное давление на Россию — ключ к миру, утверждая, что она понимает только страх. <…> Никакое давление не сработает, Зеленский должен принять условия России: никакого членства в НАТО, дальнейшего вооружения Украины и уважение целостности территорий, где проживает русскоговорящее население", — написал он в социальной сети X.

Финский политик указал, что Украина теряет земли, ее экономика разрушена, но Зеленский, не заканчивая боевые действия, продляет страдания своих сограждан без какой-либо на то причины.
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв из-за смещения внимания США, но подчеркнул, что Россия ждет нового раунда переговоров по украинскому конфликту.
Американский президент Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул глава Белого дома, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с Владимиром Путиным.
