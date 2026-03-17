"Это не сработает". Заявление Зеленского о России разозлило Запад

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский должен перестать угрожать России и согласиться на ее условия ради завершения конфликта, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Зеленский заявляет, что максимальное давление на Россию — ключ к миру, утверждая, что она понимает только страх. <…> Никакое давление не сработает, Зеленский должен принять условия России: никакого членства в НАТО, дальнейшего вооружения Украины и уважение целостности территорий, где проживает русскоговорящее население", — написал он в социальной сети X.
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв из-за смещения внимания США, но подчеркнул, что Россия ждет нового раунда переговоров по украинскому конфликту.
Американский президент Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул глава Белого дома, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с Владимиром Путиным.